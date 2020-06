Se va el oficial que acercó el Ejército del Aire a todos los gallegos

Será recordado, sin duda, como el artífice de la gran fiesta que acogió el Aeródromo Militar de Santiago el dos de septiembre de 2018 con motivo de su 25 aniversario. Aquel día, el coronel Manuel Muñoz Mompó consiguió que miles de gallegos llegados de las cuatro provincias se sintieran en Lavacolla como auténticos pilotos del Ejército del Aire, en el marco de una jornada de puertas abiertas en la cual los asistentes pudieron disfrutar de inolvidables exhibiciones aéreas con aviones de combate y también conocer el trabajo de las Fuerzas Armadas.

Casi dos años después, el oficial se despide de Galicia para asumir el puesto de director de apoyo del Mando Aéreo de Combate en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, deseó ayer éxito al coronel Manuel Muñoz Mompó en su nuevo destino, al que llegará el 26 de junio. Lo hizo durante un encuentro de despedida que tuvo lugar en la sede de la Delegación del Gobierno, en A Coruña.

El coronel Manuel Muñoz Mompó es, en la actualidad, jefe del Aeródromo Militar de Santiago y comandante militar aéreo de Galicia; y será sustituido por el coronel Pedro Díaz González.

Así, Javier Losada le agradeció el trabajo realizado en su puesto y se mostró seguro de que su sucesor dará continuidad a su labor, a lo que el oficial respondió con palabras de agradecimiento, también, por su “continua colaboración y apoyo”.

En una entrevista concedida a EL CORREO, el coronel Muñoz Mompó declaraba, en el contexto de la celebración que organizó con motivo del 25 aniversario del Aeródromo Militar, que uno de sus objetivos como oficial es acercar el Ejército del Aire a los ciudadanos: “Tú no puedes querer a una persona si no la conoces. Tú no puedes tener cariño al Ejército del Aire si no lo conoces. Entonces, la única manera de darnos a conocer es impulsar jornadas de puertas abiertas para estar en el candelero”, explicaba, a la vez que detallaba que en Lavacolla se cuenta con “una unidad meramente de apoyo. Es decir, nosotros tenemos que tener todo preparado, confortable y con la seguridad suficiente para que cualquier avión que tome tierra tenga los recursos necesarios para continuar con su misión: ya sea repostaje, acomodación de los pilotos, etc.”.

Sobre su trayectoria profesional, comentaba que llegó a coronel con “mucha dedicación y esfuerzo”. Hijo de un militar del Ejército del Aire, “he mamado las cosas buenas y las cosas malas que tiene esto. Yo creo que hay que tener una vocación de servicio. Eso está clarísimo”. Con esto, relataba que “ingresé en la Academia de cadete en 1981 y salí de teniente en el 86. Donde más estuve fue en Madrid, pilotando el apagafuegos, un avión grande que me cautivó porque es muy manual y te conviertes en un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Son misiones de mucha adrenalina”.

El coronel Muñoz Mompó inició ayer una ronda de visitas institucionales para despedirse de Galicia. Tras el encuentro con el delegado del Gobierno, hoy se reunirá con el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; y con el arzobispo, monseñor Julián Barrio. Para la semana lo hará con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.