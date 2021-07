Segue en marcha a programación do festival Atlántica

Santiago. O festival Atlántica aposta por novas actividades culturais como o cine e a literatura, sen esquecer os contos para os máis pequechos. Todas as actividades son gratuítas, pero cómpre reservar o convite a través da páxina web festivalatlantica.gal. A primeira actividade da xornada de hoxe comezará ás 7 da tarde no xardín do claustro do Museo do Pobo Galego. Alí, os bebés de entre 0 e 3 anos poderán gozar co espectáculo Cando chove e vai sol, de Pavís Pavó. Un chisco máis tarde, ás 19.30 horas, e tamén no Museo do Pobo Galego, no seu auditorio, vaise proxectar o documental Manoliño Nguema, dirixido por Antonio Grunfeld. ECG