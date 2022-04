Segundo festival sobre creación contemporánea

SANTIAGO. Entre o 12 e o 15 de maio, Santiago vai acoller a segunda edición do festival O que non se escribe. Arquivos sonoros e creación contemporánea, que se presenta de novo como “unha oportunidade para seguir afondando na aprendizaxe e a experimentación a partir do noso patrimonio sonoro, e divulgar o que fomos, o que somos, e o que tendemos a ser como país musical”. O programa arrancará o 12 de maio, ás 16 horas na Sala Riquela, cunha master class impartida polo zanfonista e graller catalán Adrià Grandia. ECG