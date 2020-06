Seguridad sanitaria para garantizar el éxito del Xacobeo

La Comisión Organizadora del Xacobeo 2021 continúa su trabajo, ahora con una labor añadida, como es reformular toda la programación prevista en función de las restricciones que impone o que se prevé que impondrá la evolución de la crisis.

En esta misma línea, durante la tarde de ayer, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, acompañado por la comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira, presidió la reunión del grupo de trabajo para el Año Santo, a quien agradeció su intervención en las labores preparatorias para la reactivación del Camino y la redefinición de la celebración. En este sentido, destacó que sus aportaciones apuestan por una Ruta segura, sostenible y con mayor presencia digital.

El grupo está compuesto por un amplio número de representantes de las administraciones gestoras del Camino, las asociaciones de amigos, de los sectores cultural y turístico, de la Iglesia, o del ámbito académico, entre otros, y en los últimos meses mantuvo varias videoconferencias con el objetivo de contribuir al reinicio de la peregrinación, un proceso que se prevé desarrollar en las próximas semanas, así como también a la reorientación del Xacobeo para el escenario poscovid-19.

Los objetivos prioritarios fijados en las conclusiones se articulan en cuatro ejes, el primero de los cuales subraya la importancia de garantizar la seguridad de las personas en la Ruta, colaborando entre administraciones a través del establecimiento de medidas concretas y ayudas, y favoreciendo la salud pública. En segundo lugar, se apuesta por un itinerario que potencie la comunicación, formación e información, sentando las bases de su reactivación, con 2021 en el tercer eje, el más inmediato, pero con una visión global para la próxima década como el cuarto eje.

prórroga. Precisamente sobre la celebración del Año Santo de 2021 habló ayer el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, quien reiteró la posición de la Iglesia a favor de que la celebración comience “si Dios quiere”, tal y como estaba previsto, en la tarde del próximo 31 de diciembre. De esta forma, señaló que el objetivo es mantener el calendario previsto “en la medida de lo posible”, y en función también de cómo evolucione la situación sanitaria y de la posibilidad de que se produzca un rebrote.

Sobre la opción de prorrogar la celebración al año 2022, señaló que la decisión definitiva se adoptará en función de esta evolución. El arzobispo señaló que era preciso trabajar con discreción y prudencia, para “ir viendo como se van sucediendo los acontecimientos” antes de tomar una decisión definitiva. “Analizado y estudiado el proceso y evolución, trataremos de hacer y de pedir lo mejor para que los objetivos de este Año Santo, objetivos espirituales y pastorales, puedan conseguirse y que lleguen a la mayor parte de personas”, afirmó.

decisión. Por ello, señaló que seguirá trabajando con el calendario tal y como estaba previsto, aunque espera tener suficientes elementos de juicio como para tomar una decisión en las próximas semanas, “aunque no sé si más pronto que tarde”, afirmó el prelado, ya que recordó que las informaciones que se tienen al respecto de la evolución de la pandemia no son concluyentes y no se descartan rebrotes en el otoño o incluso a comienzos del 2021. “Si Dios quiere y lógicamente contando con el Santo Padre, trataríamos de buscar lo mejor para la celebración de un acontecimiento tan importante”, manifestó, destacando que una vez que se tome una decisión definitiva se dará a conocer de forma pública al momento.

En este sentido, recordó que no es la primera ocasión en la que se amplía la duración de un Año Santo, ya que hay un precedente en 1937, en plena Guerra Civil, aunque reconoció que era una situación excepcional que no es posible comparar.