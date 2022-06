Seis heridos, dos de ellos graves, tras el derrumbe del escenario principal de O Son do Camiño

El derrumbe de una de las torres del escenario principal del festival O Son do Camiño, en el Monte do Gozo, ha dejado seis heridos, cuatro leves y dos graves, según ha informado la Xunta de Galicia. Los operarios se encontraban trabajando en la estructura cuando ésta, alrededor de las 12.30 horas, se vino abajo y atrapó a varios trabajadores. Hasta el lugar se desplazaron al menos una decena de ambulancias, el helicóptero medicalizado del 061, varias patrullas policiales, el cuerpo de Bomberos de Santiago y efectivos del GES de Brión y A Estrada. Para garantizar la coordinación de los organismos movilizados se activó el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia. Al menos tres de los trabajadores, entre ellos los que se encontraban en peor estado, fueron evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de Santiago, según informó la Axencia Galega de Emerxencias.

Las imágenes muestran una estructura metálica caída, aparentemente de las torres de iluminación y sonido, del palco principal. El colapso se produjo alrededor de las 12.30 horas, mientras los operarios de la empresa montadora estaban trabajando sobre el escenario, por “algún fallo” debido a causas que “se investigan”. Este incidente se produce a muy pocos días del inicio del festival, previsto para la próxima semana, del 16 al 18 de junio, aunque la suspensión del mismo “non está sobre a mesa”, en declaraciones del vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, aunque están pendientes de conocer las causas para tomar cualquier decisión. Calvo ha confirmado que el colapso del escenario ha dejado dos heridos graves y cuatro leves, pero que “a priori” no se teme por su vida. El vicepresidente segundo se desplazó a Monte do Gozo y compareció junto a otras autoridades como el director general de Emergencias, Santiago Villanueva; la subdelegada del Gobierno, María Rivas y el alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo. Avanzó que tras el accidente se activó el Plan de Emergencias de Galicia y que se inició una “investigación” para conocer “cuál ha sido la causa” del derrumbe.

Para ello se han desplazado también al recinto una inspectora del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (Issga) y otra de trabajo para realizar las pertinentes investigaciones, junto con la de la Policía. Preguntado sobre la situación del festival, previsto para los días 16,17 y 18 de junio, Calvo ha apuntado que la decisión de suspender o mantener los conciertos todavía “no se ha puesto encima de la mesa”. Según los datos detallados por el vicepresidente segundo de la Xunta, el montaje en el que participaban una veintena de operarios cuando se produjo el accidente se encontraba en un estado “inicial”.

Los dos heridos graves en el accidente laboral registrado este viernes al derrumbarse parte del escenario principal en montaje del ciclo de conciertos 'O Son do Camiño', en el Monte do Gozo en Santiago, permanecen con pronóstico reservado. Así lo ha informado en un breve comunicado la organización de 'O Son do Camiño’, en el que se indica que los servicios de emergencia movilizados han evacuado a seis personas heridas, cuatro leves y estas dos graves con “pronóstico reservado”.

El 112 Galicia tuvo constancia de los hechos sobre las 12,30 de este viernes, tras lo que puso en marcha un dispositivo en el que intervinieron, además de personal sanitario del 061, los Bomberos de Santiago, la Policía Nacional y Local y los efectivos del GES de Brión y de A Estrada. Personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizaron hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Además, los gestores de emergencias pusieron en alerta a los Bomberos de Ordes y a los miembros de Protección Civil de la localidad. Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron que ha sido necesario liberar solamente a uno de los trabajadores heridos por el derrumbe de parte de la estructura.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, espera que el festival Son do Camiño, previsto para el fin de semana del 16 de junio, pueda celebrarse “dentro de la mayor normalidad posible”. Tras una comida de trabajo con la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, Rueda ha comentado los últimos datos disponibles sobre el derrumbe del escenario principal del festival, que se ha producido alrededor de las 13,00 horas de este viernes y que se encontraba en una fase “inicial” de montaje. El titular de la Xunta ha celebrado que no haya que lamentar fallecidos y ha confirmado que, por el momento, hay seis trabajadores heridos --dos graves y cuatro leves-- y que, dado que el suceso es muy reciente, hay que esperar a las investigaciones para dar más datos. Así las cosas, espera que finalmente el festival pueda celebrarse, aunque ha matizado que no tiene ninguna información al respecto. Por otra parte, Nadia Calviño también se ha referido al incidente del Monte do Gozo. Ha enviado “todo su cariño, aprecio y apoyo” a las familias de los heridos, a los que ha deseado además “una pronta recuperación”.