Selección de obras de Camilo Otero no Centro Empresarial do Tambre

EXPOSICIÓN. A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) inaugurará o luns unha exposición de esculturas e debuxos do prolífico e recoñecido artista compostelán Camilo Otero (1932-2003), ás 19.30 horas no Centro Empresarial do Tambre de Santiago. A mostra estará aberta ao público ata o 26 de novembro na sala de exposicións, en horario de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas. Baixo o título Obras de Camilo Otero o público poderá contemplar unha selección de dez esculturas e vinte cadros propiedade dos herdeiros e da colección particular coa que o polifacético artista convivía na súa casa taller de Carballal (Teo), o refuxio que adoitaba chamar A Tolería e onde se asentou na última etapa, logo dos seus longos anos en París, onde adquiriu relevancia internacional.

A mostra, comandada por Miguel Ángel Ulla Otero, sobriño do artista ademais de marchante, representante e xestor da súa obra, reflicte á perfección o descaro, a ironía e o humor que impregnan o traballo creativo de Camilo Otero, que deixou un legado de milleiros de debuxos, pinturas, esculturas, pezas de ourivaría, gravados e tapices de expresividade desbordante, onde o cotián mestúrase co absurdo e o disparatado, pero onde tamén aflora o lirismo e a delicadeza. ECG