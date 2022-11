‘Semana Máis que Mel’ inaugúrase coa mostra ‘Apiarte’ na Ánxel Casal

Santiago. Na Semana Máis que Mel, organizada polo colectivo Máisquemel, trataranse diversos temas relacionados co mundo das abellas, co obxectivo de divulgar sobre a importancia deste insecto e dar a coñecer os moitos beneficios que ofrece á sociedade. Debatiremos sobre a situación crítica na que se atopan abellas e outros insectos, falaremos sobre as magníficas propiedades dos produtos da colmea e amosaremos a riqueza cultural que xurde arredor deste pequeno insecto, incluso sobre as posibilidades que ofrece a apicultura urbana. O programa repartirase entre o Museo de Historia Natural da USC e a Biblioteca Pública Anxel Casal, con variadas actividades para diferentes idades.

Así, comeza hoxe a semana cunha visita guiada na exposición Apiarte. Esta mostra, instalada na Biblioteca Anxel Casal durante todo o mes de novembro. inclúe pintura, escultura e artesanía creada arredor do mundo das abellas, e vai acompañada por unha selección de diferentes colmeas do mundo e outros materiais didácticos. Suso Asorey, biólogo e activista en defensa das abellas, falaranos de apicultura urbana, unha práctica en auxe a nivel mundial, e o xoves 17 a IXP Mel de Galicia ofrecerá unha cata de meles coa que descubriremos o amplo abano de cores e sabores dos nosos meles, seguida dunha charla a cargo da farmacéutica Rosa Vázquez, sobre as múltiples propiedades dos produtos da colmea.

No Museo de Historia Natural, mañá contarase con dous expertos biólogos, Marcos González, director do museo, e José Carlos Otero, entomólogo e autor de La vida secreta de los insectos, que exporán a problemática do declive dos insectos e amosarán a riqueza e diversidade destes pequenos animais.

A tarde do venres adicarase ás crianzas, con divertidos obradoiros nos que aprenderán a importancia dos polinizadores e a necesidade de protexelos e coidalos, así como valorar todo o que nos aportan. Para rematar a semana, o sábado haberá unha visita de apiturismo ó Museo O Enredo do Abelleiro, en Arzúa, na que nos acompañarán como guías o seu fundador, Isidro Pardo, e Suso Asorey. D.Seijas