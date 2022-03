Sentencian a Setex Aparki a pagar más de 700.000 euros al Concello

Santiago. En la reunión de la junta de gobierno celebrada ayer se dio cuenta de una sentencia sobre la liquidación del contrato de gestión del servicio de ORA, grúa y depósito de vehículos. El demandante es la anterior concesionaria, Setex Aparki, SA que, según el fallo, debería abonar al Concello la cantidad de 743.340,97 euros. Según explicó el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, la sentencia es claramente favorable a los intereses del Concello.

Con fecha del 4 de mayo de 2018, Raxoi aprobó la liquidación del contrato, resolviendo la devolución de 336.945 euros en ejecución de la sentencia estimatoria del PO 132/2015; el abono de 630.679,93 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la declaración de nulidad del contrato. De esta cantidad, 594.951,77 euros serían para el canon fijo, y 35.728,16 euros por otros conceptos. El total debía ser aminorado por la cantidad adelantada por Setex, de 121.957,11 euros.

La parte demandante impugnó esta liquidación. Argumentaba que Setex no es responsable de la declaración de nulidad en la adjudicación del contrato, ya que ofreció una parcela para el depósito; y si el Concello no comprobó que dicha parcela cumplía el pliego técnico, la responsabilidad era exclusivamente de Raxoi.

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL, A FAVOR. Con respeto a la “responsabilidad” en la declaración de nulidad del contrato, considera responsables a la empresa, por ofrecer una parcela que no cumplía el pliego, y al Concello, por no verificarlo. Por lo tanto, la controversia debería resolverse en los términos de las prestaciones asumidas. Y dado que la empresa recaudó tasas y tuvo ingresos, debe satisfacer el canon al Concello. No obstante, en la sentencia se ordena un nuevo cálculo del canon.

Finalmente, la jefatura de servicio de movilidad emite un informe para la ejecución de la sentencia, en la que fija las siguientes cantidades: 472.994,66 euros en concepto de canon fijo (ya descontados los 121.957,11 euros adelantados por Setex); 35.728,16 euros por otros conceptos (no cuestionados en la sentencia), y 234.618,31 euros en concepto de intereses. El importe total son los 743.340,97 euros que la empresa debe abonar al Concello de Santiago. ECG