“Seremos mejores si ponemos a las personas en el centro”

Protagoniza usted la etapa entre Molinaseca-Villafranca del Bierzo de El Camino Interior. ¿Qué tal la aventura?

Lo que hemos vivido en el último año y medio nos ha obligado a parar y reflexionar, y este rodaje no podía venir en mejor momento. El Camino interior me ha ayudado a poner el foco en temas que hasta el momento habían pasado desapercibidos. He pensado mucho y he traído de él nuevas ideas para llevarlas a la acción. En esta vida no solo hay que decir, sino hacer: provocar cambios para toda la sociedad.

Representa usted en esta serie el tesón por convertir las dificultades de su vida en una manera constructiva de servir a las personas.

Muchas gracias. Me gusta ver la botella medio llena e intento borrar de mi mente, no siempre fácil, aquello que me pueda bloquear. Siempre he trabajado para convertir las dificultades en oportunidades. Con la mente en positivo y en modo ayuda conseguimos la mayor felicidad y un retorno inmenso, incluidos los resultados económicos que las empresas necesitamos para poder crear empleo.

El talento sénior es fundamental en la recuperación de cualquier crisis, y por supuesto esta del post-Covid. Las personas mayores aportamos madurez y experiencia. Hemos visto y vivido crisis de todos los colores. Aprovechémoslo, porque es un gran recurso y una gran oportunidad que tenemos muy cerca todos. Nuestra experiencia vital también nos ha enseñado a saber qué hacer, y lo que es casi más importante, qué no hacer. El mercado post-pandemia va a demandarnos mayor agilidad y habilidad para adaptarse y prosperar.

¿Qué le ha enseñado esta experiencia en torno al Camino de Santiago?

El objetivo de este proyecto es inspirar al espectador a través de reflexiones sobre temas esenciales como el sentido de la vida, el amor, la muerte, el sufrimiento o la búsqueda de la felicidad. En mi caso, recorrer este camino repleto de simbolismo me ha permitido recapacitar sobre el propósito de mi vida. He recordado momentos muy duros que se convirtieron en puntos de inflexión, como el gravísimo accidente de coche que me llevó a definir cuál sería a partir de entonces mi objetivo prioritario: cuidar y prestar apoyo a las personas que lo necesitan.

Aquel accidente le tuvo en coma dos meses y medio. De aquello usted se despertó con ganas de hacer mucho bien. La pandemia puede ser como un coma. ¿Cómo nos despertamos de esto siendo mejores?

¡Qué interesante comparación! Seremos mejores siempre que pongamos a las personas en el centro de nuestros objetivos y estrategias. Ese ha sido mi lema a lo largo de estos 21 años de andadura profesional en Alares. ¿Cómo salir adelante después de esta pandemia que nos ha golpeado haciéndonos sentir tan vulnerables y tan débiles? La respuesta es siempre la misma: las personas. Hoy, más que nunca, después de lo vivido, estoy convencido de que solo las empresas que preserven el talento y sean capaces de trabajar por el bienestar de sus equipos tendrán el músculo suficiente para ser más competitivas.

En las primeras imágenes de la serie hemos visto que usted y Tobías hacen la etapa en bicicleta. ¿Sobre qué temas pedalean principalmente?

¿Qué te parece si te digo que el tema principal es el amor? El amor ha sido el tema universal de la literatura y del cine a lo largo de la historia. Pero en este caso, hablo del amor entendido como el autocuidado y el cuidado de los demás. El amor propio y el amor al ser humano. La atención a la fortaleza humana y las emociones. Todo lo que tiene que ver con el tiempo, la dedicación, los afectos.

Su trayectoria nos demuestra que de los problemas salimos más reforzados si lo hacemos acompañados y con responsabilidad social.

Si das, si ayudas a todas las personas que puedes, la vida te lo devuelve. Si hace unos años defendía “hacer negocios y contribuir a mejorar a la sociedad pueden ir de la mano”, hoy afirmo: “hacer negocios y contribuir a mejorar la sociedad deben irremediablemente ir juntos”.

La Fundación Alares se ha volcado con la atención a las personas más solas durante la pandemia. ¿Ve ese afán entre las personas de la calle de su alrededor? ¿Cunde la solidaridad o arraiga el sálvese quien pueda?

Necesitamos historias positivas. Si el mundo viera o leyera más casos ejemplares, habría un “efecto contagio” en la sociedad. Estamos más acostumbrados a ver casos de “sálvese quien pueda”, pero estoy convencido de que no son una fotografía real de nuestra sociedad.

¿Mejoramos de verdad en materias como la conciliación o la inclusión social, tan presentes en su día a día laboral?

La pandemia y el teletrabajo nos ha demostrado que la conciliación efectiva de la vida laboral, familiar y personal dista mucho de ser una realidad. Flexibilidad, respeto a la diversidad de personas y valorar los casos de forma individual son claves para la conciliación.