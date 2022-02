Serie fotográfica de Alejandro Caporale

EXPOSICIÓN. A Asociación Área Empresarial do Tambre acolle a exposición de fotografía Tarecos do artista galego, afincado en Santiago pero orixinario de Arxentina, Alejandro Caporale. A mostra está aberta ao público na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre de Santiago ata o 25 de febreiro, en horario de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas. Tarecos é unha serie fotográfica que pode entenderse como a enésima reconsideración da transcendencia do obxecto surrealista. Caporale explica que a diferencia estriba no propio paso do tempo, xa que se ben o emprego de obxectos na arte foi transgresor nos seus inicios, actualmente é algo habitual e comunmente aceptado. ECG