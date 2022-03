Sesión dobre de cinema con Harun Farocki e Bruce Baillie

Santiago. O ciclo de filmes chamados Natureza morta do Cineclube de Compostela chega hoxe ao seu final cunha sesión dobre, na que poderemos ver a curtametraxe experimental de Bruce Baillie Natureza morta (Still Life, EUA, 1966) e o documental de Harun Farocki Natureza morta (Stilleben, Alemaña, 1997).

A sesión terá lugar no CS O Pichel, a partir das 21.30 horas. A capacidade máxima da sesión é de 30 prazas, que se adxudicarán por orde de chegada. Están os fotógrafos publicitarios de hoxe en día a continuar coa tradición dos pintores flamencos do século XVII? Con esta idea na cabeza, Farocki pon en relación en Natureza Morta os bodegóns da pintura holandesa, a través de cinco ensaios aforísticos de arredor de tres minutos cada un, e secuencias documentais nas que se nos mostra o traballo de publicistas que crean naturezas mortas modernas para revistas.

Na liña doutros filmes do cineasta alemán, amosa o proceso de crear imaxes; analiza o seu significado, manipulación, utilización e reutilización e estuda as relacións socioeconómicas nas que se encadran. Partindo do libro de John Berger Modos de ver, Farocki rexeita as lecturas meramente pictóricas, temáticas ou alegóricas dos bodegóns. ECG