Sete talentos protagonizan o concerto do Curso Avanzado de Especialización Orquestral coa Filharmonía

Baixo a batuta do director asociado da Real Filharmonía e da Escola de Altos Estudos Musicais (EAEM), o mestre compostelán Maximino Zumalave, este xoves tivo lugar o concerto de fin de curso no que os alumnos do Curso Avanzado de Especialización Orquestral da Escola acompañaron á orquestra no Auditorio de Galicia. Foron sete os alumnos seleccionados polo seu nivel de excelencia para protagonizar este concerto como solistas: o frautista Henrique Medeiros, o violinista Manuel Muñoz, o trompista Miguel Linares, a violoncellista Clara Martínez, o violinista Matthias Emmerink, o oboísta Luca Tognon e o clarinetista Bernardino Assunçao.