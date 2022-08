Shane Koek, el salto oceánico de la guitarra desde los orígenes hispanos

Hasta el LXIV U.I. de Música en Compostela llegan alumnos de lugares tan remotos como Australia. En principio son un par de ellos, pero concedemos primacía al más veterano, Shake Koek, confesado admirador de esa tradición que nos lleva hasta Andrés Segovia, pero sin dejar al margen los ancestros del instrumento, que obligadamente remite a Gaspar Sanz en otra pirueta de siglos. Shane Koek se graduó en el Sidney Conservatorium of Music, cuidando con precisión experiencias en el campo de la interpretación, un aspecto a mayores extendido a géneros de procedencia dispar ampliado, también, en grupos en colaboración en los que aparece el Sidney Conservatorium Choir. Artista prolífico, pues, que incluye entre sus profesores al grupo del Private Guitar Teacher al Classroom Music Teacher, al Head Teacher of Music in secundary School, el HSC Music Examiner” (en su nivel más alto), ejerciendo la docencia en la Private School in NSW (Australia).

Es fundador del Caninbad Music desde 2013, compartido con otros 14 maestros con distintos tipos de aprendizaje, y dedica una especial atención a la música española comenzada en 1990 con Mr. Ken Burns. Fue el momento de su ambición especializada en nuestras músicas, entre las que caben las raíces populares o la herencia del flamenco. En su vida entrarán, entonces, Gaspar Sanz, las obras de Malats, Isaac Albéniz o Enrique Granados. También su maestro Mr. Ken Burns tuvo la oportunidad de preocuparse por nuestro legado en el Real Conservatorio Superior de Madrid (1977), accediendo a las aulas de José Tomás, José Luís Rodrigo y a clases magistrales con el insigne Andrés Segovia.

¿Cómo llegaste al LXIV Curso de Música en Compostela?

Mi profesor, que estuvo hace años, me sugirió esta posibilidad: se trataba de Ken Burns. Yo soy profesor de guitarra, pero el reconocimiento de mi maestro fue determinante en esta decisión; un asunto que, comentamos, podría traer excelentes resultados. Una propuesta que nos traslada al año 2000.

Parece que el maestro Andrés Segovia es referente para varias generaciones. Quizás, en tu caso, pudiste tenerlo como modelo de interés.

Recuerdo sus primeras grabaciones cuando yo tenía quince años, y a partir de entonces sabía que tendría una figura a la que acudir en lo relativo al estudio. También me hice con grabaciones suyas en un momento fundamental para mi futuro como instrumentista. Descubrí un nuevo estilo de música y quedé impresionado por el sonido y el tratamiento del instrumento. Uno de los mejores intérpretes de los últimos cien años, que tendrá continuación en otros maestros como John Williams, una solvente y prestigiada continuación. Mis profesores habían sido muy diferentes en la forma de tocar. Como australiano que soy es un poco complicado, porque no tenemos las precisas fuentes de información.

Respecto a la convivencia con el mundo del flamenco, en el espacio de la guitarra, ¿cuáles son las perspectivas de una influencia posible, partiendo de una persona como tú, llegada de las antípodas?

Bueno, la situación tiene una explicación aceptable, teniendo en cuenta que el maestro Gallardo de Rey bebió de las dos fuentes y que alterna igualmente con la docencia. Acepto esa mezcla de los dos estilos pero, en mi caso personal, estoy más centrado en las formas clásicas, aunque el flamenco merece el reconocimiento por su larga tradición histórica.

Figuras históricas como Miguel Llovet o Francisco Tárrega son compositores por los que pareces tener un interés particular, entre otros de aquella época.

Puedo hablarte de los Estudios de Tárrega, un material sobre el que investigo permanentemente todo su sistema técnico de tocar el instrumento. También puedo hablarte de Julián Arcas, con un gran repertorio, tanto en uno como en el otro. El maestro Gallardo del Rey nos aporta igualmente argumentos que conviene tener en cuenta, quizás por su vida profesional a través de las continuas giras, desde Japón a San Petersburgo, a nivel internacional, que compagina con otras labores. Yo veo sus grabaciones en YouTube, por lo que estoy al corriente de sus actividades.

¿Tienes información de un constructor de guitarras de valor histórico y que hizo instrumentos para Andrés Segovia, Ramírez, que se convertiría en un lutier mitificado?

Sí, claro. Yo mismo tengo dos instrumentos de su firma, con los que me hice aquí, en su casa, y que utilizo para mis clases como profesor en Sidney. Conocí esas guitarras a través de mi profesor Ken Burns. Estudiando repertorio de Segovia, llegué a la historia y las particularidades de esas guitarras. Un encuentro posible a través de distintas procedencias abocadas a entenderse. Su tienda la visitó en el año 2009, en Madrid, y los resultados logrados fueron los esperados.

No sé si tendrás noticia de José Tomás, como alumno de Andrés Segovia en el año 1958, año en el que se inauguró Música en Compostela.

No lo sabía, pero sí que lo conozco, porque llegué a tener relación profesional con él, ya que también Burns fue alumno suyo; persona, pues, muy importante en la guitarra clásica, con una valoración primordial. También, y por lo que atañe a figuras relevantes, me interesa resaltar la figura de José Luís Rodrigo, el titular de la Cátedra de Guitarra, a quien perdimos recientemente. Quise haberlo conocido, pero con el asunto de la pandemia fue imposible. Tuve la intención de venir al curso el año anterior al temible virus, pero fue imposible, con lo que me conformo con la visita de este curso.

En una vista en perspectiva al pasado, nos encontramos con Gaspar Sanz, los músicos del Renacimiento y otras escuelas que aparecen en tus trabajos de investigación.

También ocupan un lugar en mis ambiciones de investigación maestros como Alonso de Mudarra o compositores de aquel período que no deja de tentar a investigadores e intérpretes, contando con destacados protagonistas que, en la actualidad, ayudan a ponernos al día en esas músicas dentro de un campo cuidado por especialistas de época.