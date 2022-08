Si alumnos y doctorandos opinan lo mismo, se cambia al profesor

Carlos Pajares Vales, catedrático de Física y exrector, es muy expeditivo y no se para en barras al sugerir que quien no merezca la confianza debe ser relevado de sus responsabilidades. Pasó a la historia como uno de los pocos profesores que impartían docencia a primera hora de la mañana y después se incorporaba a su despacho en el rectorado. Afirma, en relación con las demandas de los jóvenes universitarios, que “las opiniones del alumnado respecto al profesorado hay que ponerlas en un contexto. Son más válidas cuando son posteriores, uno o dos años, a cuando le han tenido como profesor. A veces, si señalan que un profesor no es el adecuado y esta opinión coincide con la de doctorandos y postdoctorandos que fueron estudiantes antes, en este caso, los departamentos deberían cambiarle buscando el sitio adecuado”.