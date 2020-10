‘Sí, quiero’ en el Camino para una brasileña y un asturiano

La clásica frase de que el amor traspasa fronteras es, a veces, una realidad. Es el caso de Isaac Quintana, natural de Oviedo, y de Lana Oliveira, de la ciudad brasileña de Fortaleza. Desde esta semana son oficialmente prometidos después de que Isaac se arrodillase ante Lana para pedir su mano en el Hostal.

Su historia conquistará a los más románticos. Se conocieron hace casi una década en México, durante un viaje de vacaciones, donde intercambiaron números de teléfono. Lo que empezó como una conversación entre amigos de culturas diferentes acabó por convertirse en una relación a distancia. Durante siete años, han mantenido su amor viéndose solo en vacaciones, fuese en Brasil o en alguna ciudad de Europa que aprovechaban para descubrir juntos. Pero, al final, la distancia hizo que la cuerda se tambalease y decidieron dar un vuelco a su relación: afianzarla. Los viajes se volvieron más frecuentes hasta que, finalmente, un máster unió sus destinos en Madrid, donde Isaac trabaja como ingeniero de telecomunicaciones, y Lana estudia un máster relacionado con su profesión de analista judiciaria. En eso estaban cuando la pandemia los trasladó a Asturias, desde donde se han sumado al teletrabajo y a la teledocencia, y, aprovecharon para hacer el Camino.

Su amor por Santiago no es nuevo. Hace unos años habían pasado un fin de semana en la capital gallega. “Lana se quedó prendada”, recuerda Isaac. Siempre habían prometido que volverían, y lo han hecho con las botas de peregrino. Empezaron en Sarria , y estos días disfrutaban de sus últimas jornadas en la capital gallega antes de regresar a Oviedo. Durante la ruta, Isaac llevaba planeada en su cabeza la sorpresa final: la pedida de mano. “Me daba algo de vergüenza realizarla en medio del Obradoiro así que, como teníamos reserva en el Parador”, en sus jardines fue donde, a la manera más tradicional, se arrodilló con el anillo. Sobra decir cuál fue la respuesta de ella, quien ya se olía algo de lo que le preparaba su, de momento, novio.

La fecha está aún por ver y, aunque todo dependerá de la situación sanitaria, tienen en mente casarse en verano. De momento, continuar en Asturias y, en tres meses, cuando termine la excedencia de Lana, se irán unos meses a Brasil. Eso sí, el norte de España entra en sus planes. “A Lana le encanta, y ya me ha dejado caer que no le importaría asentarse aquí, probablemente en Asturias”.

Ellos están ya acostumbrados a los viajes y a las distancias, pero sus familias no tanto. Especialmente la de Isaac. Su madre y su hermano no llevan del todo bien que se vaya a mudar a Brasil, aunque seatemporal. Pese a todo, ambas familias están encantadas de verles tan felices. En este momento en el que las fronteras parecen más fronteras que nunca, ellos son un buen ejemplo de que no hay tanta separación entre una y otra. Han sido internacionales hasta para decidir mudarse juntos, un paso que dieron durante un viaje a Praga. Su historia va a la par con la del Camino: la conjunción entre cualquier rincón del planeta.