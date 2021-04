“Siempre he intentado llevar una vida sin tener en cuenta la discapacidad”

Acudir todos los días a clase sin preocuparse por el estado de salud es lo más común para la mayor parte de los niños. Para el compostelano Anxo Fernández su etapa escolar representa la peor etapa de su vida en lo que a salud se refiere. Todo comenzó cuando el malestar que sentía se fue prolongando en el tiempo, convirtiéndolo en un niño con dolor constante y mal alimentado con el consiguiente retraso en el crecimiento. Además, tuvo que estar ingresado durante tres meses cuando tenía doce años. El problema se incrementó dada la dificultad para encontrar el origen, el cual resultó una enfermedad digestiva crónica, conocida como enfermedad de Crohn. Una circunstancia que ha convertido a Anxo en una persona con discapacidad pero que, como él mismo incide, intenta dejar esa a un lado. Ahora, tras muchos años de periplo y con la enfermedad estabilizada, se ha convertido en el cuarto mejor de España en la prueba PIR -Psicólogo Interno Residente- dentro de la cuota reservada a personas con una discapacidad.

“La existencia de un cupo te permite entrar a la lista general con una plaza reservada, pero no significa que estudiemos más que el resto o tengamos más mérito, sino que el sistema está adaptado debido a la pérdida de oportunidades que hemos vivido durante nuestra vida”, explica Anxo. Para comprender mejor lo que la discapacidad ha supuesto en su vida, hay que remontarse a esa etapa de Primaria y Secundaria, en la que la pérdida de clases por estar hospitalizado lo situó en desventaja a la hora de realizar la prueba de Selectividad. Ese fue el momento clave para que le fuese concedido el grado de discapacidad.

“Hasta los 17 fui pasando por unidades hospitalarias para estabilizar la enfermedad, crecer y coger peso. Tenía cólicos, diarrea, pérdida de peso... Pasé además por muchos ciclos de corticoides e inmunodepresores, hasta que me operaron y me quitaron un trozo del intestino delgado y del grueso. Cuando me operaron tenía 17 años, y tuve que estar medio año convaleciente. Mis padres decidieron solicitar la discapacidad, yo ya había perdido la mitad del colegio”, relata. Eso le permitió realizar una prueba de acceso a la universidad especial, en Pontevedra, con los mismos contenidos pero con la opción de tener más tiempo o de poder acudir al servicio si lo necesitaba. “Al fin y al cabo, no llegaba a la Selectividad en igualdad de condiciones”, añade incidiendo en que es esa desigualdad provocada por la enfermedad la que después compensa el sistema a largo plazo con, por ejemplo, los cupos en las oposiciones.

Posteriormente, pudo estudiar Psicología en la USC. Un periodo universitario que coincidió con la estabilización de la enfermedad gracias al equipo médico que lo atendió, entre el que destaca al doctor Manuel Barreiro, responsable de la Unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del CHUS. Su mejoría fue notable en el segundo año de carrera, algo que se ha mantenido hasta la actualidad. “Ahora mismo tengo un tratamiento biológico inmunodepresor. Sí tengo en el día a día algo de dolor o de diarrea. Pero he aprendido a convivir con la enfermedad”, cuenta el joven psicólogo.

Después de la carrera, estudió un máster habilitante, el cual compaginó con la preparación de la oposición, a la cual se presentó por tercera vez cumpliendo el dicho de que a la tercera va la vencida. Una prueba a la que se presentaron más de cuatro mil personas, un centenar de ellas con discapacidad. Su resultado le permitirá vivir cuatro años de residencia en los servicios de salud mental de cualquier área sanitaria: centros de atención primaria, unidades de apoyo, unidades de oncología, cuidados paliativos, infancia... A él le interesa hacer la rotación por varias unidades, y espera que no le toque en un sitio demasiado lejos o mal comunicado. En este sentido, pone en valor la relevancia de la salud mental, y recupera una histórica demanda del gremio sobre la necesidad de aumentar el número de plazas PIR con la finalidad de mejorar la atención en este campo.

Una faceta profesional que compaginará con la visibilización de la discapacidad entre la sociedad: “Pienso que no nos queremos sentir superior al resto. No se trata de recibir medallas ni tampoco de ser discriminados. He intentado llevar una vida sin tener en cuenta la discapacidad, sin etiquetas, identificándome con una persona. Y eso es lo que hay que visibilizar: lo único que se necesita es inclusión”. Una visión que adquirió cuando, al finalizar la carrera y antes de comenzar el máster, trabajó como técnico de recursos humanos y orientador laboral en la Fundación Universia, cuyo foco se centra en la inclusión de las personas con discapacidad en el el ámbito universitario y, especialmente, en el mercado laboral.