Sigue la polémica entre el Concello y viviendas turísticas

enfrentamiento. Los propietarios de viviendas de uso turístico siguen en su particular tira y afloja con el Concello. A través de un comunicado, estos declararon haber comenzado a recibir respuestas a las demandas que plantearon ante a Valedora do Pobo el pasado 12 de agosto. “Los propietarios de Viviendas de uso turístico, que el día 12 del mes pasado, ante la situación de acoso del Concello , han solicitado el amparo de la Valedora do Pobo, han comenzado a recibir respuestas a sus demandas en las que se les informa de que se da por admitida su queja al entender que reúne los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la ley de la Valedora do Pobo”, reza el propio comunicado. También afirman que, ahora, la institución requerirá al Concello que “les facilite toda la información sobre los problemas que motivan la queja”. Asimismo, continúan con su campaña de recogida de firmas de comerciantes y hosteleros de la ciudad. R. GARCIA