Sigue la polémica por los cambios en el Mercado: el alcalde afirma que apenas se está multando

PRAZA DE ABASTOS. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, señala ayer que “na Praza de Abastos hai poquísimas multas”. “Os policías únicamente vixían que se cumpla a ordenanza e os poucos problemas que hai se lles vai buscar unha solución”, indicó en declaraciones a Onda Cero. No obstante, sí admitió que “hai é un certo problema no diálogo,” ya que “a parte da cooperativa da Praza de Abastos hai unha asociación onde afloran outras sensibilidades”, incidió el regidor de la capital gallega. “O tema de recibir as mercancías son sinxelas de resolver, simplemente cunha chamada de teléfono, un whatsapp ou un correo electrónico”, apuntó Bugallo, quien añadió que “canta máis rotación de vehículos, se facilita un maior acceso ós clientes da Praza”. Un problema que había hasta el momento, aseguró el alcalde compostelano. “Eran os comerciantes da praza que utilizaban o seu propio vehículo e que o tiñan aparcado alí, pero se as prazas están ocupadas polos praceiros, os clientes non poden acceder”, indicó. ECG