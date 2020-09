Siguen las fiestas en pisos y los botellones en parques

Poco importa que la cifra de contagios por covid-19 siga creciendo día a día o que se apliquen medidas restrictivas en Santiago. Algunos jóvenes siguen pasando de la prohibición de hacer botellones al aire libre. Eso sí, escogen puntos alejados del centro o pisos, lugares donde es más complicado localizarlos.

Así, según denunciaron vecinos de Fontiñas a EL CORREO GALLEGO, el parque Begoña Caamaño, situado justo detrás del centro sociocultural del barrio, acogió esta madrugada una de estas reuniones de chavales, que ni se molestaron en recoger los restos del botellón. Vasos, botellines vacíos de cerveza y bolsas yacían ayer sobre las mesas de madera del citado parque, a las 10.30 horas.

También los habitantes los residentes de San Lourenzo están muy preocupados y molestos por la proliferación de botellones con la participación de “muchos menores de edad”, según señaló en Onda Cero Santiago Jon Brokembrow, presidente de la asociación de vecinos Río Sarela.

Brokembrow indicó que “los jóvenes están en grupos sin mascarilla gritando a ver si nos contagiamos” y “mientras los vecinos tenemos que ir a recoger cristales y botellas tiradas en el lecho del río”. El responsable vecinal calificó de grave la situación que se vive en el Sarela y San Lourenzo y reclamó un programa de información y una campaña de concienciación a los jóvenes sobre los peligros de hacer botellones en tiempos de pandemia.

Además, siguen proliferando las fiestas en los pisos. En la jornada del lunes, según figura en el parte de incidencias de la Policía Local, los agentes tuvieron que acudir a tres viviendas en las que se estaban celebrando reuniones que molestaban al resto de vecinos por el ruido.

Hay que tener en cuenta que por ahora no ha comenzado el curso universitario y que a partir de ese momento es más que probable que la situación empeore.

Sobre este asunto, el concejal de Relacións Institucionais, Sindo Guinarte, señaló ayer en Onda Cero que los botellones y fiestas registradas en la ciudad “son situacións excepcionais”, porque “a xente nova está a comportarse dun xeito exemplar na mayoría dos casos”. Guinarte cree que “é imposible evitar que haxa casos de grupos de persoas que non respetan as normas” pero apela “a un comportamento cívico”.

El edil consideró que este tipo de acciones “suponen un risco para as súas familias, pais e avós, así como para a xente do entorno” y señala que “temos previsto reforzar o servizo nocturno da Policía a partir do día que comeza o curso universitario que coincidirá co inicio do Bacharelato e FP”, indicó.

Por su parte, el concejal del PP, José Antonio Constenla, indicó que su formación “llevará a pleno una propuesta en la que instamos al Concello a trabajar en la prevención de fiestas o encuentros privados porque hay que alentar a la responsabilidad de los jóvenes”. Constenla indicó que “en Santa Susana y Bonaval a veces hay grupos de personas que no tienen mascarilla y que están tomando algo”.