Siguen las restricciones en los lugares de culto

religión. El Arzobispado de Santiago recuerda que en Galicia la asistencia a lugares de culto no podrá superar el cincuenta por ciento de su capacidad, y se deberá garantizar, en todo caso, el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros entre las personas asistentes. La capacidad máxima deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado al culto. Y no se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto. Deberán establecerse medidas para ordenar y controlar las entradas y salidas a los lugares de culto para evitar aglomeraciones y situaciones que no permitan cumplir con la distancia de seguridad. Las limitaciones previstas no podrán afectar en ningún caso el ejercicio privado e individual de la libertad religiosa. El aforo de los lugares de culto sigue siendo: en los ayuntamientos sin restricciones será del 50 %, mientras que en los que tienen restricciones es del 33 %. ECG