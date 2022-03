Silencio pola paz en Ucraína

ACTO PÚBLICO. A praza do Obradoiro acolleu onte cinco minutos de silencio como mostra de solidaridade cos cidadáns de Ucraína que están sufrindo as consecuencias da agresión das tropas rusas. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, participou no acto, ao que tamén se sumaron outros integrantes da Corporación e traballadores municipais. Os cinco minutos de silencio pecháronse cun aplauso. Este acto súmase a outras iniciativas lanzadas polo Concello en solidaridade co pobo ucraíno como a recollida e e envío de produtos de primeira necesidade, xestionado a través de Protección Civil. Abrirase unha lista na que as persoas interesadas en acoller familias ucraínas, poidan apuntarse. ECG