Sin contratiempos en Lavacolla por la huelga de Vueling

PARÓN. El primer día de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea Vueling no ha afectado a la terminal de Lavacolla, al menos en lo que a cancelaciones se refiere. En la mañana de este primero de noviembre operaron sin complicaciones los vuelos entre Compostela y Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Palma de Mallorca y Bilbao; mientras que por la tarde tomaron pista los aviones con destino a Londres, Palma, o Barcelona. Por lo tanto, el aeropuerto de Rosalía se ha librado de las consecuencias del parón programado en su primera jornada. Vueling prevé operar alrededor del 90 % de los vuelos durante la huelga de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP) convocada todos los viernes, domingos y lunes comprendidos entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de enero de 2023, así como los festivos y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, según un comunicado publicado ayer. El Gobierno ha decretado unos servicios mínimos de hasta el 80 %, entre otros porcentajes menores, que deberán aplicarse a los servicios aéreos de transporte, expresados en número de frecuencias diarias por cada ruta, de acuerdo al escrito. Los aeropuertos para los que se han decretado son los que tengan origen o destino en Alicante, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Málaga, Santiago de Compostela, Lanzarote, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia. El Gobierno ha explicado que estos servicios esenciales “tienen como objetivo compatibilizar el interés general de los ciudadanos, y en particular sus necesidades de movilidad, con el derecho de huelga de este colectivo de trabajadores”. En concreto, las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares tienen unos servicios mínimos de entre el 57 % y el 80 % dependiendo del aeropuerto y el periodo en el que se da la huelga (noviembre, diciembre, Navidad o enero). Los servicios entre ciudades españolas peninsulares cuando el medio alternativo de transporte público disponible implique un tiempo de desplazamiento igual o superior a 5 horas, o entre ciudades españolas peninsulares y ciudades extranjeras, tienen unos servicios mínimos de entre el 34 % y el 59 %. ecg