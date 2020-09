Sin incidentes en el primer día de cole: metro en mano y mucho gel

Seis meses después, la vuelta al cole es ya una realidad. Los niños de los dos primeros cursos de infantil; 1º, 2º y 3º de primaria; así como los de educación especial, pisaron ayer las aulas en medio de una jornada lectiva con gran expectación y con más preparación que nunca antes.

Desde primera hora de la mañana, los alrededores de los colegios compostelanos recuperaron su estampa habitual. Las entradas se produjeron en todos ellos con doble escalonamiento: por cursos y por zonas. En el colegio López Ferreiro, pegado al casco histórico compostelano, los padres y madres más madrugadores hacían tiempo desde las nueve de la mañana aguardando una entrada que duró más tiempo del usual. A las nueve y media, hora de comienzo, llegaron los alumnos de los primeros niveles de primaria. Todos formaron una cola con distancia, controlada por el personal de Protección Civil que los iba separando, frente al muro del colegio.

Una vez dentro, y previo codazo con monitoras y profesores, cada alumno se dirigió a la explanada interior del colegio para colocarse en la fila correspondiente a su clase. Antes de acceder al edificio, tocaba desinfección de manos y también de pies en alfombras especiales. Igual que en el resto de colegios de la ciudad, las puertas de entrada que nunca antes se habían utilizado como acceso diario sirven ahora para impedir que alumnos de unos y otros cursos se junten. “Fixemos un esforzo tremendo para organizar un curso anormal. Houbo moitos movementos de espazo, antes había titorías que pasaban de 26 alumnos. Temos cinco profesores máis entre titores e reforzos”, explica el director del López Ferreiro, Xosé Ramón Carril.

En primaria, la mascarilla es de uso obligatorio, y se debe mantener la máxima distancia posible. En infantil, con niños tan pequeños, este elemento es simplemente recomendable. Todos, sin excepción, merendaron en su sitio antes de salir al recreo, el cual está dividido por zonas para cada curso. “Agora a nosa maior preocupación é que haxa un contaxio que non saibamos de onde vén: do cole, do exterior...”. Con la previsión de que haya algún niño con síntomas, el colegio ha habilitado una sala covid para que puedan esperar allí hasta ser recogido por los padres para acudir al hospital. En este centro, debido al apoyo de las ANPAS a la huelga educativa, muchos niños se quedaron ayer en casa.

Tanto en colegios como López Ferreiro, como en San Jorge o Compañía de María, los padres y madres se mostraban tranquilos, y con mucha confianza en las medidas tomadas por los centros. “Con precaución pero con ilusión por retomar esta nova normalidade. É unha situación rara para todos, pero a comunidade educativa fixo todo o posible por intentar chegar nas mellores condicións. Os pais e nais temos tamén moita responsabilidade”, explicaba uno de los padres a las puertas del López Ferreiro, a lo que su hija añadía que “ya tenía ganas de volver al cole”.

En este sentido, otras de las familias que se podían ver ayer con sus hijos a los centros escolares repetían su confianza máxima en los esfuerzos realizados por los centros, y agradecían la comunicación constante recibida en las últimas semanas. “Tenemos tranquilidad, no hay roces entre clases, incluso hay minigrupos dentro del aula, comen en su sitio y no hay aglomeraciones”, comentaba uno de los padres que acudía ayer al colegio San Jorge. A su hijo, las vacaciones, también le han parecido más que suficientes.

Más allá de la responsabilidad de docentes y familias, el comportamiento de los niños dio fe de que vienen con la lección aprendida. Los saludos de reencuentro a los amigos se producían en la distancia o con el codo, y las mascarillas no se movían de las caras. El primer día de cole llenó Compostela de más presencia policial de la habitual, tanto de agentes de la Local como Nacional, así como de Protección Civil. La segunda prueba de fuego llega hoy, cuando los colegios ya tengan a todos los cursos operativos.