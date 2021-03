Sin parcela todavía para el Imelga

Después de las movilizaciones vecinales solicitando que el Instituto de Medicina Legal (Imelga) no se instalase en los terrenos del actual parque, el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, consideró que la polémica se adelantaba a los acontecimientos, puesto que aún no está decidido dónde se va a construir el centro. El Ayuntamiento ofreció a la Xunta tres posibles ubicaciones, una era esta parcela, otra está situada al fondo del terreno, y hay una tercera en el entorno de la rúa Londres. Y a día de hoy, destacó, la administración autonómica todavía no se ha pronunciado sobre cuál de las tres prefiere. Quizás, explicó, la confusión viene dada porque cuando tuvo lugar la visita, el vicepresidente y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, habló de esos terrenos, pero la decisión no está todavía tomada.

En cualquier caso, destacó que el parque que se reclama como “pulmón”, en realidad no está calificado como tal, sino que en el Plan Xeral de Ordenación Municipal figura como “dotacional”, es decir para la construcción de equipamientos de este tipo. Lo que sucede, es que mientras no hubo en proyecto ningún tipo de construcción, se dejó libre.

Unos parques que señala que no son precisamente un bien escaso en la ciudad, ya que Santiago cuenta con 2,7 millones de zonas verdes, lo que da una ratio de treinta metros cuadrados por habitante, muy por encima de la media aconsejada por la UE, lo que convierte a la ciudad en una de las mejor equipadas en este sentido.

El pasado dieciséis de febrero el conselleiro y el alcalde visitaron el barrio de Fontiñas, y anunciaron la próxima construcción de un nuevo edficio para el centro en el barrio de Fontiñas, para el que el Ayuntamiento cederá una parcela de unos dos mil seiscientos metros cuadrados, donde la administración autonómica llevará a cabo la construcción del nuevo edificio. Las previsiones son que a lo largo de este año se redacte el proyecto constructivo, una vez que se decida la ubicación exacta del mismo.