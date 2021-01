Sin turistas y con cierre perimetral, el pequeño comercio nada en caídas

Para el comercio no esencial, como el textil o el calzado, las nuevas medidas son una gota más que se suma al vaso de pérdidas de todos estos meses. En una ciudad vinculada al turismo, los comerciantes de la ciudad han intentado tirar adelante todos estos meses con ayudas de familiares o con ahorros.

Desde la asociación de comerciantes Santiago Centro, José María Fernández afirma que las medidas son entendibles y que no son ellos quienes rebatirán las decisiones de Sanidade, pero que a cambio deben ser compensados. “Si el comité clínico lo dice, no tenemos nada que decir, entendemos que buscan lo mejor para todos, aunque somos perjudicados. Esperemos que nos compensen con ayudas, porque está bien que las haya para hostelería, pero también las necesita el comercio”, explica. Fernández califica de patética la situación que afrontan muchos comerciantes y afirma que muchos ya no abrirán por la tarde al tener que cerrar a las 18.00 h.

Otro de los comerciantes de toda la vida de la ciudad, José Antonio Seijas, que además representa a la asociación Comercio Punto Compostela, recuerda que la reducción de horario ha pillado en el peor momento, en plena campaña de rebajas.: “Por intentar sacarle algo positivo, quizás el cierre de los centros comerciales durante los fines de semana provoque que venga más gente a comprar al pequeño comercio”. Seijas insiste en que este es otro jarro de agua fría, y pese a comprender que se deba proteger la salud, insiste en que “la salud económica la están reventando. Aún estamos además esperando las ayudas del comercio, y el dinero lo queremos cuando lo necesitamos”, incide a raíz del retraso en la concesión de las prestaciones.

Y, quizás, lo peor lo encontremos en las calles del casco histórico, plenamente volcado con el turismo. Desde la asociación que aúna a los comerciantes de la zona, Compostela Monumental, hablan de “un palo más, la vuelta de tuerca más en el estrangulamiento del comercio tradicional. Se está hablando todo el rato de hostelería pero se olvida de nosotros que somos los que peor estamos. Habrá que exigir ayudas. Plan de rescate urgente del comercio tradicional porque si no el 80% va a cerrar”. La fatídica predicción viene del presidente de la asociación, José Ángel Blanco, que recuerda que la mala situación del comercio o de la hostelería es parte de una cadena que arrastra a muchos otros afectados detrás.

Las tiendas de ropa son las principales afectadas de las nuevas medidas. Loli Brocos, propietaria de D’Brokos relata cómo la mayoría de su clientela acude a partir de las siete de la tarde, al salir de trabajar. “Es un mazazo, no queda otra porque se trata de salvar vidas, pero va a implicar que haya que renegociar los alquileres otra vez, no queda otra porque no damos pagado”, explica Loli. Esta propietaria recuerda que, en unos días, el 30, tendrá que afrontar el pago del IVA. “No nos perdonan nada”, concluye.