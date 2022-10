Sindo Guinarte pide a Verea que defienda los intereses de la capital gallega desde su puesto como diputado

propuestas. El portavoz del grupo municipal socialista, Sindo Guinarte, señaló ayer que el “gobierno de Sánchez Bugallo está trabajando desde el minuto uno de mandato”, mientras que el candidato del PP, Borja Verea, se limita “a hacer propuestas descabelladas”.

En este sentido, el socialista, durante su intervención, pidió a Verea que defienda Compostela desde el lugar en el que está, desde su escaño en el Parlamento de Galicia, y que pida a la Xunta “que cumpra co Estatuo da Capitalidade, e que apoie temas tan importantes para a cidade como o aparcamento do CHUS ou a taxa turística”, señaló.

Asimismo, Sindo Guinarte recordó que desde el gobierno de Sánchez Bugallo “impulsamos os compromisos do foro cívico, no que todos os grupos da Corporación municipal estiveron dacordo nas pasadas eleccións: depuradora, orbital, intermodal ou biopolo da Sionlla”. Todos esos proyectos están en ejecución, señaló Guinarte, “en un mandato muy difícil”.

Así, el portavoz socialista continuó afirmando que el “precandidato” del PP “non ten credibilidade para criticar ao alcalde, nin para defender os intereses de Santiago. Non o fai desde o Parlamento de Galicia”, manifestó. Reiteró, además que debería aprovechar la posición en la que se encuentra, y no obstante, desde su puesto “se limita a facer propostas descabelladas”. En este sentido, el portavoz socialista le exige “que pida que a Xunta cumpra coa capitalidade, que apoie ao goberno municipal no tema do aparcamento do CHUS, ou na taxa turística. Iso é defender Santiago”, reafirmó.

Sindo Guinarte terminó su intervención haciendo hincapié en el “nulo apoio dende o Parlamento aos intereses xerais da cidade”. ecg