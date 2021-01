Sobre a natureza e en galego: novo proxecto para os ‘peques’

Contos para entender o noso planeta. Esa é a frase que resume o espírito do proxecto con base compostelá que acaban de lanzar María Mosquera, periodista especializada en marketing dixital e veciña da cidade, e Paula Cheshire, deseñadora gráfica residente en Pontevedra. Entre as dúas, María como escritora e Paula como ilustradora, deron forma de libro a unha idea que naceu durante os meses de confinamento. “A miña filla tiña moitas dúbidas sobre calquera cousa e, ao non ter escola, só podía preguntar na casa”, explica María. Todo comezou nun día no que unha forte tormenta provocou posteriormente a saída do arco da vella. Esa foi a primeira pregunta, e deu lugar ao primeiro conto inventado por María. A ese seguíronlle moitos outros que intentaban, desde un ton infantil, dar respostas comprensibles.

“Pensei que era unha pena que tantisimos contos que inventara se quedasen aí. Comenteino con Paula e saíu a idea de facer os libros”, engade a autora. O problema era como conseguir que o proxecto saíse adiante, polo que decidiron comezar unha campaña de recollida de fondos a través da plataforma Verkami. Co obxectivo de dar resposta ás miles de curiosidades dos máis pequenos, conseguiron recadar máis de catro mil euros que se destinaron a realizar traballos de impresión, cubrir o traballo de deseño, así como os gastos de xestión, de envío e a elaboración das propias recompensas para os que colaborasen. Segundo a cantidade aportada, os doantes recibiron os textos en pdf, un pack de libros impresos ou ata 20 packs destinados ás contribucións das librarías. Conseguiron máis de 4.375 € e venderon máis de 200 packs, por encima do tope que fixaran nun inicio.

Unha das partes máis relevantes do proxecto é que todos os libros están escritos en galego, inda que tamén existe a opción de mercalos en castelán. “Se vas a unha libraría, hai moi poucos títulos en galego, máis alá dos de Kalandraka e algunha outra editorial pequeniña. E normalmente son traducidos doutras linguas”, explica María. Ela habitualmente ten que traducir sobre a marcha ao galego os libros que lle le á súa filla. A iniciativa de lanzar un proxecto infantil en galego tivo moi boa acollida e a maioría dos libros vendidos son na nosa lingua. Asimesmo, ambas recibiron numerosas felicitacións en Verkami por lanzar literatura en galego.

“Creo que non é tanto un problema de que non haxa autores en galego senón de que é complicado chegar ao circuíto comercial”, detalla María. Ademais, quería lanzar unha temática que escapase das historias de moitos contos tradicionais, por exemplo, sobre princesas. “Cremos que as nosas historias son un xeito sinxelo e divertido de achegar aos nenos nestas primeiras idades aos fenómenos atmosféricos e a outros aspectos do funcionamento do noso planeta, que logo terán que estudar como adultos. Como nai, botaba de menos este tipo de contos”, concreta a escritora.

Todos os libros da colección Contos para entender o noso planeta son sobre fenómenos da natureza: as fases da lúa, por que se producen as tormentas ou que é o arco da vella. Así, entre os títulos publicados, destinados a cativos de 3 a 6 anos, están A gotiña de auga que quería ser especial, Dúas nubes e unha gran liorta e A Lúa, o C e o D. Tanto María, que acaba de debutar no mundo literario, como Paula, que xa ilustrara outras obras, consideran que o proxecto está consolidado tras as primeiras vendas e esperan que teña continuidade nos vindeiros meses. De feito, xa teñen en mente publicar novas historias sobre a fotosíntese ou os ciclos das mareas.

ONDE ADQUIRILOS. Todos os que desexen mercar presencialmente os libros poden facelo na libraría compostelá Caracol e Caracola, situada no barrio de Conxo. Tamén se venden en Elefantes e Castelos, unha tenda de xoguetes de Padrón; e en A Coruña, Vilagarcía, Lugo ou Pontevedra. Tamén se poden adquirir en liña na páxina web https://cuentosparaentender.wordpress.com/. No mesmo enderezo pódese coñecer un pouco máis sobre as autoras e acceder a un breve resumo de cada un dos contos para todos aqueles que queren regalar literatura este Nadal.