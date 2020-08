Sobre el centro comercial Área Central

··· El diálogo con las administraciones públicas sobre ayudas o apoyos posibles no debería quedarse en las urgencias creadas por la situación extrema actual. El medio y largo plazos son vitales, porque la experiencia demuestra que los parches para remediar urgencias solo sirven si la perspectiva, una vez resuelto el apuro, es buena o, cuando menos, se plantea una alternativa estratégica creíble para el futuro. Y por supuesto, están los propietarios de los muchos locales vacantes. Algo tendrán que poner de su parte, mejorar las condiciones económicas y optar por soluciones consensuadas como pueden ser los alquileres variables o los progresivos con que se facilita la implantación de nuevos negocios. De otra manera no sé qué harán, porque en teoría, al igual que los apartamentos vacíos en cualquier edificio pagan su comunidad, los locales deben pagarla aun cuando no estén ocupados. Que lo hagan o no es otra cosa, pero su obligación legal es afrontar los costes.