Sobrevivir al examen MIR estudiando diez horas al día durante todo un año

En la puerta de entrada a la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago se respiraba este sábado, desde las tres de la tarde, un ambiente de nervios y tensión. Un total de 482 graduados en esta carrera se presentaron al examen MIR, en el que en cuatro horas se juegan una de las 7.989 plazas ofertadas en toda España para ser Médico Interno Residente (MIR).

Ante la facultad compostelana había tanto opositores como familiares que quisieron acompañarles tras verlos sufrir estudiando muchos meses. La gran mayoría tenían previsto regresar a las ocho de la tarde para recibirles tras el examen.

Es el caso de la familia de Marta, una joven compostelana que este sábado se presentó al MIR, y que explicaron que “lleva un año estudiando mucho. Todas las semanas, de lunes a sábado, unas diez u once horas al día, descansando para comer y poco más”.

Sobre qué especialidad le gustaría hacer, señalaron que “la verdad es que no lo sabemos. No lo quiere decir por no gafarlo”, reconocían. Lo que sí tenían claro es que “si puede lo que quiere para los próximos cuatro años es ser residente en un servicio del hospital Clínico de Santiago”.

Aunque fueron cerca de medio millar los convocados este sábado al examen MIR en Santiago, en Galicia también hubo convocatoria en Vigo, donde estaban citados 108 graduados en Medicina, dándose la circunstancia de que se estrenaba como sede de esta prueba tras cuarenta años.

También se da la circunstancia de que esta promoción es la primera del COVID, por lo que, además de los nervios ante el examen, tuvieron que enfrentarse a una convocatoria regida por estrictas medidas sanitarias. Así, varias fuentes indicaron a este diario que los citados al examen MIR se dividirían en otros centros con el objetivo de que no se formasen colas en la entrada y salida de la prueba. De este modo, a Medicina se sumaron Políticas y Derecho.´

Fueron los interventores de los exámenes los encargados de vigilar la entrada en orden de los convocados, así como de recordarles las medidas anti-COVID, para después darles las pautas de cómo sería el examen: una duración de cuatro horas y 175 preguntas más otras diez de reserva.

Tienen cuatro opciones para escoger la correcta, mientras que la valoración del expediente académico va de 0 a 9, cuando antes era hasta 4.

En la convocatoria de este año en las mesas, además de bolígrafos o un botellín de agua para reponer fuerzas, estaban los geles hidroalcohólicos, ya que junto a los repartidos por el aula era obligatorio llevar uno personal.

En cuanto a las mascarillas, la gran mayoría llevó la FFP2, aunque algunos optaron por la quirúrgica.

A nivel general, Medicina destaca por su elevado porcentaje de feminización y en estas pruebas también se reflejó. Según los últimos datos, la presencia femenina en el MIR es del 63,5 %, aunque por países destaca España con un 66,2 %, frente a un 50 % de otras nacionalidades.

En Galicia se presentaron 590 personas a la especialidad de Medicina, 775 a Enfermería, 193 a Psicología, 134 a Farmacia, 193 a Psicología, 65 a Biología, 26 a Química, hasta un total de 1.794.

Hay ofertadas 10.249 plazas: 7.989 en Medicina, 1.638 en Enfermería, 267 en Farmacia, 198 en Psicología, 50 en Biología, 40 en Física y 22 en Química. Hay un 7 % de plazas reservadas para personas con discapacidad.