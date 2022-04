Solicitan a posta en servizo dos aseos da Alameda

PP. O Grupo Municipal Popular insta ao Goberno local “a poñer en servizo sen máis dilación” os aseos da Alameda, que pronto cumprirán dous meses desde o remate das obras, “resolvendo os problemas derivados da falta de dilixencia e de xestión que seguen a caracterizar a actuación do equipo de Sánchez Bugallo”. Dende o PP destacan que o propio alcalde, en declaracións públicas, mostrouse sorprendido e descoñecedor desta situación. “Coas obras xa rematadas, a mediados do mes pasado, o concelleiro de Obras fíxose acompañar por algúns veciños para visitar os traballos e facer a foto, pero as instalacións continúan pechadas ao uso público”, engaden. Asemade, din que “a demora na posta en servizo unicamente é atribuíble á Administración, posto que a empresa cumpriu neste caso co prazo sinalado para o remate das obras, mesmo sen esgotar a ampliación de prazo que lle fora concedida”. O proxecto de reforma dos aseos da Alameda foron adxudicadas o 14 de xullo de 2021, asinándose o contrato o 2 agosto, cun prazo de execución de cinco meses. O grupo popular sinala que a empresa comunicoulle ao Concello a fin da obra o 15 de febreiro e unha semana despois a técnica municipal supervisora do proxectos solicitaba autorización para a formalización da acta de recepción definitiva das obras, “trámite que despois de mes e medio”, destacan, continúa sen cumprimentarse. REDAC.