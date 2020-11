Solicitan paso y parada de coches en Mazarelos para los alumnos de As Orfas

Una evaluación de la medida de peatonalización puesta en marcha en varias calles del Ensanche desde el pasado mes de mayo. Es una de las solicitudes que trasladará al gobierno local en el próximo pleno la viceportavoz del Grupo Municipal del PPdeG, María Castelao, quien pedirá al ejecutivo también que explique qué previsiones maneja para el futuro en este ámbito.

Para la popular, en principio, se trata de una medida bien intencionada, pero considera que a la vista de la experiencia acumulada el resultado es “claramente cuestionable, dándose situaciones como que, aunque el estacionamiento de vehículos en superficie en esas calles no está permitido durante ese período de cierre, no resulta extraño ver en esas zonas vehículos aparcados y otros circulando en la búsqueda de aparcamiento, mientras la mayor parte de la población no hace uso de la calzada para caminar, haciéndolo por la acera como en el resto de la semana”.

A mayores, subraya la concejala en un comunicado enviado a los medios, “tenemos constancia de la opinión de propietarios de establecimientos comerciales que no consideran beneficiosa esta reestructuración de la circulación rodada”.

Escolares de infantil del colegio de As Orfas. Por otra parte, el edil popular José Antonio Constenla presentará en este mismo pleno una moción para que el gobierno local permita el paso y parada para los vehículos que transportan a escolares de Infantil (hasta seis años) del colegio de As Orfas, a través de la plaza de Mazarelos, y que, en colaboración con el colectivo afectado, procure una fórmula alternativa que resulte segura y cómoda para el traslado de otros menores de Primaria que cursan estudios en ese centro. “Un proceso de humanización del entorno no impide tomar en consideración las necesidades del traslado escolar de los más pequeños”, señala.

Plaza de Abastos. Asimismo, y a la vista de las quejas de comerciantes y usuarios de la Plaza de Abastos, los populares instarán al equipo de Bugallo a que se cumpla el acuerdo plenario que exigía “hacer previamente un estudio e identificar primero los problemas de servicio y de movilidad” que supondría la peatonalización a fin de valorar la oportunidad de la misma.