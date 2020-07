Solo 500 espectadores en A Quintana

La plaza de A Quintana no será este año punto de encuentro de miles de amantes de la música dispuestos a ir unas horas antes de los conciertos a coger sitio para ver a sus grupos favoritos en las fiestas del Apóstol. Si el año pasado La M.O.D.A. (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol), Xoel López, La Casa Azul o Leilía+Milladoiro consiguieron llenar hasta los topes el emblemático enclave del casco histórico compostelano, este atípico año el aforo se verá reducido a un 10 %, al pasar de los cinco mil espectadores a solo medio millar de personas.

El concejal de Fiestas del Concello de Santiago, Gonzalo Muiños, confirmó a este diario que en las fiestas del Apóstol 2020 “primarán las medidas de seguridad. Que no tengamos que arrepentirnos una vez acaben”, dijo, en referencia a “la exigencia de establecer de forma estricta los protocolos sanitarios para evitar posibles contagios por covid”.

Así, además de reducirse el aforo en la plaza de A Quintana de forma drástica, el público que quiera asistir a los conciertos que se celebren a finales de este mes en esta plaza deben pedir cita previa, además de tener que estar sentados.

Son muchos los compostelanos que esperan ver recompensada en el Apóstol la falta de fiestas en la ciudad tras anularse una de las más tradicionales y queridas en la Santiago, las de la Ascensión, debido a la crisis del coronavirus.

Aunque aún no ha sido presentado oficialmente el cartel de las fiestas del Apóstol 2020, Gonzalo Muiños adelantó que “una gran parte estará formado por grupos locales y también gallegos”.

El responsable local de Fiestas explicó que los miniconciertos que se celebraron del 25 al 28 de junio en varios puntos de la ciudad, además de la que tuvo lugar el 4 de julio en la rúa de San Pedro, en la celebración de la fiesta Prima20, para reactivar el comercio local y recuperar entre los vecinos la “nueva normalidad”, “han sido una especie de ensayo para ver cómo funcionaban con las medidas higiénico-sanitarias establecidas, como el distanciamiento de seguridad, uso de mascarillas o la necesidad de pedir cita previa para asistir a los actos”.

En esta línea, recordar que los fuegos del Apóstol serán, por primera vez en la historia, abiertos a todos los barrios, para evitar aglomeraciones.

Los puntos desde donde se lanzarán los fuegos serán: Cidade da Cultura, Santa Susana, la escalinata del parque Carlomagno, en Fontiñas; el campo da festa de Amio, Monte de Deus, los parques Luis Pasín, Eugenio Granell y Almáciga, Granxa do Xesto y Casas Novas.

Aunque en un primer momento, Gonzalo Muiños mostró su recelo a esta propuesta abierta de los fuegos calificándola de “apuesta arriesgada”, los compostelanos acogieron de forma muy positiva esta iniciativa.

De todos modos, el anuncio de que el espectáculo pirotécnico del día 24 de julio no se celebraría en el Obradoiro no es algo novedoso, ya que con anterioridad a la pandemia se había anunciado que los fuegos del Apóstol no volverían a dicha plaza para preservar la restauración tanto de la Catedral y Pazo de Raxoi.

Otro de los actos que se mantiene es la Ofrenda al Apóstol, aunque aún se desconoce quién será el delegado regio. Y es que al ser aplazadas las elecciones autonómicas por el estado de alarma y posponerlas a este domingo hace que el nuevo gobierno gallego, sea cual sea el resultado de las urnas, estará en funciones y el Parlamento sin constituir, por lo que el presidente de la Xunta o el de la Cámara estarían prácticamente descartados. Así, hay voces que apuntan a que el puesto podría ser ocupado por el rey.