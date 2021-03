Solo 60 peregrinos en el arranque del Xacobeo más flojo de la historia

··· Durante el mes de marzo de 2019 llegaron más de siete mil peregrinos a Santiago. Pero el año pasado, cuando comenzó el confinamiento, ese mes se cerró con menos de dos mil compostelas selladas.

··· El año pasado acabó con solo siete albergues abiertos de la casi treintena que hay en Santiago y alrededores, aunque el panorama para este año, pese a ser Xacobeo, no se presenta mucho más halagüeño. La gran mayoría de estos establecimientos no tienen prácticamente reservas para esta Semana Santa y muchos no planean abrir hasta el mes de mayo.

··· En los albergues aseguran que los peregrinos que llaman para reservar “lo hacen con muy pocos días de antelación” y apuntan que “estamos recibiendo alguna demanda pero a partir de mayo, principalmente para verano, y grupos que intentarán venir en octubre”.