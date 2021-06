Solución provisional para el aparcamiento en Sar al habilitar el campo de fútbol

Santiago. “A veciñanza vén manifestando numerosas queixas polo que consideran defectos na execución da actuación, en materia de seguridade, iluminación e mesmo funcionalidade do proxecto”, denunciaron ayer los concejales de CA Jorge Duarte y Marta Lois, tras realizar una visita a las obras de acondicionamiento de la entrada del Camino en el barrio.

En este sentido, aludieron al “malestar dos residentes por cuestións como a redución do espazo de uso colectivo ao pé do centro sociocultural Aurelio Aguirre, a retirada de iluminación no propio CSC, así como no muro do cemiterio, ou os problemas de accesibilidade xurdidos en vivendas tanto da praza como da rúa da Benéfica de Conxo”.

También subrayaron el retraso en los trabajos, que se adjudicaron con un plazo de nueve meses en 2019, pero “eses nove meses convertéronse en vinte, sen que ninguén lles dera unha explicación ao respecto, demostrando unha absoluta falta de sensibilidade”.

Asimismo, los vecinos destacan los problemas de seguridad, “como a falta de varandas en cambios de nivel de máis de 50 centímetros, a perigosidade dos remtes en gradas e escalóns ou a falta de visibilidade dos pivotes delimitadores diante dos locais de hostalería da contorna”.

Por último, desde CA también denunciaron otros defectos relacionados con la recogida de pluviales en la rúa Benéfica de Conxo.