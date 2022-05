“Somos a única alternativa de cambio para Santiago”

Borja Verea, candidato á presidencia do PP de Santiago, pechou esta fin da semana a súa campaña interna no Ensanche arroupado por máis dun cento de afiliados, nun acto no que manifestou a súa intención de continuar ensanchando as bases do partido como leva facendo desde que asumiu a presidencia en 2019, ademais do seu gran obxectivo: “Acadar esa gran maioría na primavera de 2023 que permita un cambio en Raxoi para que Compostela volva a recuperar a posición que merece”.

Nesta xuntanza, o parlamentario compostelán destacou que “fronte a un Bugallo e o seu equipo, incapaz, triste e sen ideas; somos a única alternativa de futuro, e imos levar a Compostela ao século XXI”. Pero para iso, insistiu, “preciso da axuda de todos, non só para gañar o próximo sábado, senón para conseguir esa gran maioría que precisamos para gobernar e transformar Santiago”. E engadiu: “Somos a única alternativa de cambio, calquera voto que vaia a outro partido simplemente servirá para manter a Bugallo e ao seu equipo nos sillóns”.

Neste senso, o candidato á presidencia dos Populares composteláns lamentou que “a cidade perdese a confianza en si mesma por mor das políticas dos gobernos socialistas que nada fixeron por manter a Compostela á cabeza da vangarda”. “Hoxe”, dixo, “o goberno de Bugallo continúa cos mesmos discursos do século pasado e ten á cidade dormida, cansada e frustrada. Para recuperar a nosa autoestima como cidade hai que comezar porque os representantes públicos den a cara pola cidade aí fóra”.

Ademais, Vera destacou o potencial de Santiago. “Creo na miña cidade e, cando gañemos a eleccións de 2023, traballarei para levar a Compostela ao seu máximo nivel, sen complexos, e competir con capitais como Londres, Málaga ou Dubai, porque creo nunha cidade de vangarda en urbanismo, de vangarda en arquitectura, de vangarda tamén nas corrientes culturais e artísticas, e por suposto de na vangarda na atracción de investimentos”.

Para conseguir ese obxectivo, o deputado popular adiantou á militancia a súa idea de futuro: “Un Santiago que ten que ser máis amable, máis familiar e máis humano”, e para iso, indicou, “hai que poñer en marcha canto antes unha política de vivenda moderna e contundente, para que os veciños poidan vivir en Santiago e non teñan que marcharse”. Ademais, aposta por un “urbanismo e unha mobilidade alternativa, onde as familias recuperen o control do espazo urbano e pasen a ser as protagonistas”.