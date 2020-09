¿Son estos los buses del futuro? Cinta de embalaje para el gel

El Concello de Santiago no puede presumir de contar con una flota de autobuses que destaque por su modernidad, puesto que la mayoría de las unidades acumulan muchos años de antigüedad. Y ahora, tras la crisis sanitaria generada por la covid-19, tampoco destacan por su diseño interior en lo que se refiere a la colocación de los geles hidroalcohólicos, tal y como muestran las imágenes que acompañan estas líneas. En este sentido desde el grupo municipal popular lamentan “a ausencia de decoro e a falta de hixiene que supón a instalación de dispensadores de xel hidroalcohólico realizada nos autobuses urbanos municipais” y califican de “chapuceira” la forma de colocar los geles. “Nos vehículos de varias liñas que operan na cidade se empregan distintos formatos de envases suxeitos con cintas adhesivas de embalaxe. Este proceder á hora de adoptar medidas de seguridade neste servizo, ademais de provocar unha vergonzosa imaxe para a cidade, fai que se poidan poñer en dúbida as accións que se están a desenvolver para o cumprimento dos protocolos establecidos”, señalan desde el PP.

Por este motivo, el grupo popular va a presentar una iniciativa en el pleno municipal de este mes “instando ao goberno a que revise e mellore as medidas adoptadas para reforzar a seguridade e a hixiene sanitaria na frota de autobuses”. Además, también solicitará información sobre “a inclusión de medidas anticovid no novo prego de licitación do servizo de transporte para dar resposta ás necesidades sanitarias”.