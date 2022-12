SOS de una familia con cuatro niños que corre el riesgo de perder la casa

Miguel Cortés está completamente desesperado. Sin ingresos y con cuatro niños de entre dos meses y diez años a su cargo, este compostelano y su mujer, Verónica Ventos, corren el riesgo de perder su vivienda si no hacen frente a los pagos del alquiler. Este padre de familia, que se puso en contacto con EL CORREO para lanzar un SOS, asegura que pese a que “tenemos reconocida una prestación por baja de maternidad, hace dos meses que no nos llega”, lo que ha provocado una gran brecha en la economía familiar que le ha llevado a “tener la cuenta en números rojos”.

Explica que su mujer trabajaba, gracias a una subvención, en el servicio de Limpieza en el Concello de Oroso. “Cuando dio a luz, solicitamos la prestación por baja maternal, que nos la concedieron, pero a día de hoy todavía no hemos recibido ni un euro; y serían 43 euros por día”, explica, antes de relatar el complicado embarazo de su esposa: “A los cuatro meses de gestación le dieron la baja porque corría riesgo. De hecho, el bebé es prematuro, sietemesino”, detalla Miguel.

El bebé está bien, aunque tiene que ir al hospital de vez en cuando, pero el gran problema de la familia ahora es que no sabe qué hacer para salir adelante. “No sé por qué la Seguridad Social no nos paga una prestación que la propia directora de la delegación de Santiago nos reconoció que está correcta. Siempre que voy allí me dicen lo mismo: la prestación es correcta, recibirás el dinero pronto”, señala, antes de apuntar que “después de dos meses sin ingresos nos hemos quedado sin ahorros: la cuenta del banco está 1.300 euros en negativo, debo dos meses del recibo de la luz y los mismos de alquiler de la vivienda. De hecho, la casera, con todo su derecho, ya nos ha notificado que como no abonemos las deudas presentará una demanda de desahucio”, manifiesta.

Echa toda la culpa de sus desgracias al impago de la Seguridad Social de la prestación que tienen reconocida. En su caso, está en paro desde hace unos meses. Trabajó “durante la temporada de peregrinos” en un establecimiento hostelero en O Pino, pero en cuanto acabó el verano se quedó en la calle. “Cometí un error al solicitar el paro, porque lo hice a través de la aplicación móvil y no se tramitó correctamente. Acabo de cobrar hoy mismo (por ayer) 188 euros; pero en los dos últimos meses no tuve ningún otro ingreso”.

Miguel incide en que está con “el agua al cuello” y quiere hacer pública su situación porque “no sé cómo vamos a sobrevivir”. De hecho, ya se está planteando “encadenarme en la puerta de la Seguridad Social hasta que nos pague lo que nos corresponde”.

Su gran temor es que a sus niños les pueda faltar lo indispensable para vivir. “Tenemos la suerte de que comen en el comedor escolar, porque si no ya no sé lo que iba a ser de nosotros”, afirma. Los problemas económicos también han provocado que a su hija mayor, que tiene diez años y una enfermedad degenerativa y hereditaria que también tiene su abuelo, “no le podamos comprar desde hace dos meses unas plantillas especiales que necesita y que cuestan 120 euros”.

Aunque él es compostelano, la familia vive de alquiler en Oroso, donde Verónica trabaja en el servicio de Limpieza del Concello. El gran miedo de la pareja ahora, además del drama que supone no poder hacer frente a facturas indispensables como la de la energía, es no poder pagar el alquiler mensual y que se queden en la calle. “La propietaria está en todo su derecho de pedir lo que es suyo, porque también necesitará ese dinero; pero es que nosotros ahora mismo, si no percibimos la prestación de maternidad, no podemos hacer frente a nada”, lamenta una vez más Miguel.