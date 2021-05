Sospechas de que un ‘cuatrero’ se quedó con tres ovejas en Romaño

Antonio Brea todavía no da crédito de lo que le ha sucedido. Sus tres ovejas desaparecieron de la finca donde pastaban el pasado miércoles. Este vecino de O Ramaño se puso en contacto con este periódico para pedir ayuda con el fin de encontrar a los animales. “Non sei aínda como puido ocorrer. Eu abrinlles a cancela como todos os días e elas xa saíron a pacer na finca. Habitualmente regresaban soas unhas horas despois, pero esta vez non foi así. Eu saín a buscalas, pero xa non as atopei”, relata este vecino de Santiago, que se llevó un gran disgusto por la pérdida. “Eran unha ovella, un carneiro e unha cría de só tres semanas”, detalla el afectado, a la vez que explica su principal hipótesis.

“Eu penso que estaban fartas de comer e entón colleron un dos camiños da finca. Algúns veciños me dixeron que as viran indo en dirección a Torreira, e penso que igual as recolleu algunha persoa. Quen sabe... igual están xa nun conxelador”, comenta Brea. Apunta que les perdió la pista en apenas media hora. “Ás 19.30 horas estaban na finca porque eu as vin, e media hora despois xa non. Púxenme a buscalas pero xa non as atopei”, lamenta.

Este vecino de O Romaño señala que las tres ovejas le servían de gran ayuda, dado que “evitaban ter que cortar a herba da finca dúas ou tres veces ao ano”. Ahora Antonio Brea pide la colaboración de aquellas personas que hayan podido ver o conozcan el paradero de las tres ovejas. Para contactar con él se puede hacer a través del número de teléfono 626 142 627.