Subir fotos de árbores ás redes sociais terá un premio moi especial do Concello

Santiago. O Concello de Santiago acaba de lanzar a campaña Cambia o mood: activa o modo bosque para celebrar o Día Internacional dos Bosques o próximo 21 de marzo de 2021, unha data promovida polas Nacións Unidas. Esta campaña, que onte presentou o alcalde, acompañado do técnico de Emprego, Xavier Ferreiro, pretende difundir fundamentalmente entre a xuventude de Compostela a relevancia dos bosques empregando as redes sociais e outras accións transmedia que buscan conectar os máis novos coa importancia das zonas verdes para xerar conciencia respecto ao seu papel fundamental para o benestar.

Os bosques cobren un terzo da superficie terrestre e son fundamentais para combater o cambio climático, contribúen significativamente ao beneficio das xeracións presentes e futuras. Exercen un papel fundamental na erradicación da pobreza e o logro de metas de desenvolvemento, incluídos os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. A capital galega atesoura un importante patrimonio vexetal desde o Monte Pedroso, pasando polo Monte do Gozo ata o Monte Viso. Espazos verdes abertos e pechados, parques, sendas e roteiros fan de Compostela un referente en canto á cantidade e calidade de zonas naturais, que suman máis de 5.000.000 de metros cadrados dentro do municipio.

Salientou o alcalde que “tendo en conta soamente a superficie de titularidade municipal, chégase aos máis de trinta metros cadrados de espazos verdes por habitante, moi por riba das recomendacións da OMS que sitúa o mínimo ideal nuns 10-15 metros cadrados por habitante”. Entre as accións eixo desta campaña, está o movemento en redes sociais #1foto1arbore que desde o seu lanzamento, hai so dous días, leva xa máis de duascentas imaxes compartidas en instagram co hashtag da campaña. Por cada foto, o Concello de Santiago plantará unha árbore.

A labor de plantación será realizada mediante o Obradoiro de Emprego Creas III, na especialidade de repoboación forestal. Poñeranse carballos e vidueiros na finca municipal da Remuíña e tamén no Monte Viso. Quen queira poñer unha semente e facer realidade a plantación de árbores autóctonas só ten que subir unha foto nas redes sociais nun entorno de natureza. Pode ser en Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. Tamén serven as stories. Teñen que utilizar o hashtag #1foto1arbore i etiquetar a @TalentiaSummit. Ademais, nos vindeiros días tamén se instalará un atractivo photocall de neón de cinco metros de ancho por tres de alto, preto da Porta dos Leóns que da entrada ao paseo da Ferradura da Alameda. Será un espazo aberto á creatividade de todos os que non queiran desaproveitar a oportunidade de facerse unha foto curiosa e diferente. s. cuiña