Subvencións para festas patronais

Santiago. A xunta de goberno aprobou a convocatoria de subvención a festas patronais do Concello en 2021, cun orzamento de 44.000 euros. A convocatoria terá efectos desde o 1 de xaneiro sempre e cando as solicitudes cumpran as cláusulas. As festas que serán obxecto de subvención deberán ter como data de celebración entre o 1 de xaneiro e o 13 de outubro de 2021. A convocatoria establece que os gastos subvencionables son os efectuados en instalación de inchables, festa da escuma, xogos populares, corais, charangas e grupos de música, grupos de baile, karts a pedais, e bandas de música. O importe máximo da subvención para cada solicitante e para cada festa será de 1.250 euros. ecg