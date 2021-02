¿Supercontagiadores? Solo once positivos en más de seis mil test

Las personas asintomáticas son las grandes transmisoras del coronavirus, los supercontagiadores. De ahí uno de los principales motivos de los cribados poblacionales que se realizan, y que ahora, en plena tercera ola, se están multiplicando en toda Galicia.

El más numeroso realizado en Santiago tuvo lugar este fin de semana en el recinto ferial de Amio, a donde fueron convocadas nueve mil personas, de entre 41 y 45 años. A la cita acudió un 68 % del total, es decir, unas 6.120 personas. Y el resultado fue que once de ellas eran positivas en coronavirus, aunque asintomáticos, un 0,17 por ciento.

La jefa del servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de Santiago y Barbanza, la doctora Cristina Fernández, hizo ayer un balance de este cribado,. Señaló, en primer lugar, que “a pesar de que cerca de tres mil personas no acudieron al cribado para hacer la PCR, hemos tenido mejores cifras que en otros cribados, como el de A Coruña o Vigo”. En este sentido, señalar que en el efectuado el fin de semana en Expocoruña, al que estaban citadas 9.786 personas de 17 a 60 años, acudieron 4.878, lo que significa que más de la mitad no se presentaron para el test. Y en Vigo, de los seis mil citados, solo fue un 64 %.

Preguntada por los once positivos que se detectaron en el cribado compostelano, la doctora Fernández señaló que, “aunque la cifra no parezca elevada, es muy importante la detección de estos casos, porque estamos hablando de personas asintomáticas, con el riesgo que supone en la transmisión del virus. Además, como mínimo, cada uno de los detectados puede multiplicar por tres el riesgo de contagio, y destapar cuanto antes casos ocultos es básico para frenar la transmisión en esta tercera ola”.

IRRESPONSABLES. Aunque la titular de Preventiva del CHUS no quiso entrar a valorar a las personas que no acudieron al cribado compostelano, el alcalde no dudó en tacharlos de “irresponsables”. En rueda de prensa, Sánchez Bugallo lamentó que algo más del treinta por ciento de los convocados no fuese a la cita, un dato que calificó de “sorprendente”, y de “una irresponsabilidad manifiesta”, al recordar no solo la rapidez de las pruebas, con esperas de dos a tres minutos, o la amplitud y seguridad del recinto ferial, sino también el “enorme sacrificio que está asumiendo la ciudadanía”.

Sobre el motivo de las ausencias en el cribado, la doctora Fernández dijo desconocerlo, “porque puede haber un muy pequeño porcentaje de convocados que no tuviesen la tarjeta sanitaria actualizada, ya que tenían que tenerla en los centros de salud de Santiago. Pero el resto....”

De todos modos, aseguró que estos cribados “son rentables, al destapar casos ocultos, y más en personas como las de esta franja, tan limitada, que tienen hijos que estudian y padres ya mayores”.