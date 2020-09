Suspende o Tribunal de Contratación a licitación do SAD en Compostela

Santiago. A Federación de Construción e Servizos de CCOO congratúlase da decisión adoptada polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. O organismo acepta as medidas cautelares solicitadas por este sindicato e suspende a licitación do servizo de axuda a domicilio (SAD) de Santiago de Compostela. Contra esta decisión non cabe recurso ningún, xa que é firme.

Hai unha semana, Comisións alertara de que o orzamento da licitación non estaba adaptado ao contexto da covid-19, o que representaba un risco para a saúde das persoas traballadoras e usuarias. Segundo o sindicato, o orzamento ten un desfasamento de case 200.000 euros anuais, contía que representa ao pé do 7 % do total, debido a varios erros de cómputo no capítulo de persoal e salarios.

Con todo, “o máis grave é que a partida destinada a afrontar o contexto da covid-19 supón só un ridículo 0,1 % do total”, isto é, “5.482 euros anuais para a dotación de luvas, material hixiénico, máscaras e outros”. Segundo os cálculos do sindicato, baseados na última normativa publicada sobre o uso das máscara, e partindo de que cómpre manter un stock para o caso de posibles rebrotes, “a partida económica non debería ser inferior ao 5 % do orzamento anual”.

A concelleira de Políticas Sociais do Concello de Santiago, Mila Castro, explicou onte a este diario que hoxe mesmo reuniranse os membros do departamento económico para estudar a decisión xudicial sobre este respecto e plantear as medidas a adoptar. ECG