Suspenden y aplazan conciertos por las nuevas limitaciones de los aforos

··· “El Concello no va a dejar de organizar actividades. Nosotros tiramos para delante, porque la gente necesita cultura”, añadió Mercedes Rosón. Al mismo tiempo insistió en que “estamos garantizando espacios muy seguros, dentro y fuera, y por ahora están siendo un gran éxito. Necesitamos recuperar la confianza de la gente. No podemos abandonar a su suerte al sector cultural, que es tan importante. La cultura no va a parar en Compostela”, sentenció la concejala.

··· “Este fin de semana el festival Agustín Magán reduce su público a 60 personas. En el caso de Herdanza, pasa lo mismo en el CGAC, y en el parque de Bonaval podrán ser 150”.