Suspendido por la Policía un ‘tour’ turístico que excedía el aforo máximo

Sanción. Parece que en muchos todavía no ha calado la idea de que, tanto el uso de mascarilla como el mantenimiento de la distancia de seguridad, son dos medidas clave en la lucha contra el virus, que hace no mucho mantuvo a todo el país encerrado en sus casas durante casi tres meses. Es por ello que las fuerzas de seguridad se están esforzando en toda Galicia por hacer cumplir las normas de seguridad. En Santiago, entre el viernes y el domingo se iniciaron varias propuestas de sanción a vecinos que no hacían uso de la mascarilla. También varios individuos fueron percibidos por no respetar las distancias de seguridad. El caso más curioso tuvo lugar a primera hora de la tarde del domingo, cuando se propuso para sanción a una guía turística porque el grupo al que estaba atendiendo superaba el número máximo de personas permitido.