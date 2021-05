Suspendidos varios eventos da Ascensión pola choiva

Se o programa destas festas da Ascensión xa era menos lucido que o habitual debido ás restricións pola pandemia, o mal tempo acabou por deslucir a xornada do sábado. Un dos concertos máis esperados, o dos cataláns María Arnal e Marcel Bagés, foi cancelado a media tarde despois de que o Concello agardase ata o último momento que a choiva cesase e permitise que 700 persoas desfrutasen de novo da música no Obradoiro. Este era o terceiro gran concerto das festas, despois da actuación coral organizada por Cadena Dial e do concerto do grupo De Vacas, ambos con gran éxito. Un pouco antes desa cancelación, Raxoi comunicaba que “outro evento que ten que ser trasladado na xornada de hoxe debido ás condicións meteorolóxicas é o paseo guiado (Re)coñecendo a Xela Arias, que pasará a celebrarse o vindeiro sábado 22 de maio ás 18.00 horas”.

Mesma sorte correu o tradicional e esperado torneo de chave, que finalmente, e se o tempo o permite, se realizará hoxe pola tarde, ás 17.00 horas na Alameda, a carón da escola infantil de Santa Susana. Os máis cativos tampouco puideron asistir ao espectáculo Rojo que Mireia Miracle ía poñer en escena na Alameda. E, xa a primeira hora, canceláronse as alboradas musicais que encheron estes días de música as rúas do casco histórico. O pouco que se salvou do programa festivo foi a entrega dos Premios Follas Novas, celebrada no Teatro Principal. Tamén as casetas con libros instaladas na Alameda tiveron que baixar a persiana ante a nula afluencia de visitantes e o vento que dificultaba a súa actividade. Pero, pese a que as terrazas dos bares non puideron ocuparse, moitos non renunciaron a compartir un rato con amigos ou familiares nos interiores dos locais.

QUE FACER HOXE. Se a xornada de hoxe se presenta máis agradable, o programa da Ascensión máis esperada dos últimos anos tras a cancelación da de 2020 comezará coas alboradas musicais a cargo da Asociación Cultural dos Valentes de Conxo e dos Enxebres de San Lázaro. Será entre as 10.00 h e as 12.00 h no casco histórico compostelán. Despois, ás 12.00 h, seguirá o folclore coas actuacións de grupos de baile tradicional na Quintana, con entrada libre ata completar o aforo. As encargadas de encher o enclave de baile serán a Agrupación folclórica Cantigas e Agarimos, Agrupación folclórica Colexiata de Sar, Grupo de Baile e Música Tradicionais Brincadeira e Obradoiro de cultura tradicional Ultreia. Ás 18.00 h celebrarase o espectáculo infantil A corda, na Alameda. E a esa mesma hora terá lugar o segundo dos roteiros previstos sobre Xela Arias, unha homenaxe ao compromiso da escritora coas letras e co galego. O punto de saída é a praza de Fonseca, e precísase inscrición previa. Unha hora despois chegará o I Certame Coreográfico Compostela, que se realizará no Principal; e o concerto da Banda de música, Unha noite de amor con Lela. O filme María Solinha porá o fin de festa no Autocine de Salgueiriños.