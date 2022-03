Talía estrea esta fin de semana no Teatro Principal a súa versión de ‘Morte accidental dun anarquista’

AXENDA. Talía Teatro estrea esta fin de semana no Teatro Principal a súa versión da famosa obra do autor italiano Dario Fo Morte accidental dun anarquista, dirixida e adaptada por Cándido Pazó. Este espectáculo insírese na proposta trianual coa que a compañía galega foi unha das primeiras adxudicatarias da nova modalidade de axudas posta en marcha en 2020 pola Xunta no marco das súas subvencións á creación escénica co fin de favorecer a continuidade de equipos e proxectos das empresas teatrais. O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, acompañou o equipo na presentación das primeiras funcións da montaxe, que terán lugar o venres 11 e o sábado 12, ás 20.30 horas. Alí amosou a súa satisfacción polos resultados obtidos por Talía Teatro, que xa na recta final do período de tres anos polo que recibiu unha axuda autonómica de 100.000 euros, conseguiu levar a cabo “con calidade artística e con seguridade laboral” tanto Morte accidental dun anarquista como A parábola do angazo, estreada o pasado mes de outubro. Esta nova vía de apoio continuado, da que en 2020 resultaron beneficiarias tanto Talía como Chévere e en 2021, Malasombra Producións e Teatro do Noroeste, volverá ser en 2022 unha das catro modalidades de axuda dentro da convocatoria de subvencións á creación escénica que, segundo anunciou o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, ten prevista a súa publicación no Diario Oficial de Galicia o vindeiro 18 de marzo cunha dotación de 800.000 euros. As outras tres categorías son as referidas a espectáculos de teatro, novo circo e maxia, a propostas de danza e artes do movemento e a compañías de nova creación. Sutil agradeceu o esforzo de Talía e do seu director, Artur Trillo, por continuar a situarse, malia as dificultades destes anos, como unha das compañías máis relevantes do panorama teatral galego. ECG