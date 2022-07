Tamar Novas: “Intentarei non ser tan pesado como as obras de Concheiros”

Este año, las celebraciones del Apóstol arrancaron con el discurso de un referente en el panorama nacional de la interpretación, además de compostelano de nacimiento: Tamar Novas. El actor se asomó ayer al balcón del Pazo de Raxoi para ofrecer al público congregado en Obradoiro el pregón inaugural de las Fiestas del Apóstol.

Así, el pregonero comenzó expresando “o inmenso orgullo” por su papel en este año, así como agradeciendo al Concello y al alcalde “contar comigo nun ano tan especial” en el que, se congratuló el actor compostelano, “volvemos vivir as festas cos sorrisos á vista de todos e todas”. Ante su falta de experiencia adoptando este rol, Tamar decidió excusarse de antemano frente a su público: “Eu nunca fun pregoeiro de nada. Eu non sei de pregóns. Pero si sei sobre ser de Santiago, sobre ser compostelán, sobre ser picheleiro”, explicando que daría su mejor esfuerzo por ser breve y ajustado a su discurso. O, “polo menos, non tan pesado como as obras dos Concheiros”, bromeó.

En tono animado, Novas se reafirmó como “santiagués dos pés á cabeza”, habiendo partido su trayectoria “do Ensanche. Do Camiño Novo. Da praza de Vigo”. Un distrito de la capital gallega que, expresó, “quizais non ten tanta maxia, así de primeiras”, pero “si hai algo especial nesa praza na que xoguei toda a miña infancia coa rapazada do barrio”. Se refería con esto al monumento conmemorativo al lugar de nacimiento de Rosalía de Castro, “unha grandísima defensora dos intereses culturais, sociais e humanos de todos os galegos”, sentenció el pregonero. “Tamén inscrito nesa pedra”, prosiguió, “hai un poema que sempre me gusta ler, dende neno”, pasando entonces a recitar los versos que dan inicio a la pieza Nasín cando as prantas nasen.

VIVENCIAS. Fue entonces cuando el actor compostelano decidió rescatar algunas trazas de su historia para el saber del público presente: “Nacín nunha madrugada de outubro de 1986”, comenzó, “no hospital da Esperanza. Fun bautizado aquí en fronte, na Catedral”, un hecho que, admite, “sempre me gusta dicir”. Y no fue este el único emblema local en el que el pregonero realizó una ceremonia: “A primeira comunión fíxena na igrexa do Pilar, na Alameda”, recuerda, asegurando que le resulta “difícil esquecer un día enteiro vestido de mariñeiro sen ser Entroido”.

Novas recuperó el tono serio para expresar con palabras una peculiar idea: “Nacer en Santiago é un pouco comezar polo final” en tanto que, considera, “iniciar o teu camiño na vida nun lugar que é final de moitos outros ten as súas particularidades”. Con esto, el pregonero hizo referencia a que, a su modo de ver, “nacer en Santiago non é garantía de ter paixón pola beleza e a cultura, pero axuda. Moito”, llegando a decir que “non sei se sería actor de non nacer nesta cidade”.

Sin embargo, dejó claro que algo que sí sabe “é que as ferramentas do meu oficio as atopei por primeira vez aquí” y que, “igual que os artesáns se agruparon nesta cidade en prazas que agora levan o nome do seu oficio, moitos nenos e nenas coma min tivemos a sorte de vivir rodeados de portas infinitas para a nosa imaxinación”. Entonces, Tamar cedió de nuevo el foco a otra eminencia de la literatura gallega; en este caso, se trató de Manuel Rivas. Lo hizo recitando unas palabras que el escritor dedica a la capital gallega en torno a la idea de que, en sus palabras, “Compostela naceu dunha estrela que indicaba unha tumba e floreceu sobre ese sepulcro”, afirmando el pregonero que Santiago “ten todo o necesario para que todo floreza” y, aclaró, “non só me refiro á choiva, que tamén”. Una lluvia que, sin duda, echa de menos: “Podo dicir, despois de 15 anos vivindo fóra, que en Madrid llueve mal e que o tópico de que a choiva en Santiago é arte é certo”, si bien, admite, “ás veces pode semellar arte contemporánea” por resultar “difícil de entender ou aceptar ao comezo”.

LUGAR DE RETORNO. “Eu penso que é un milagre ter un lugar ao que pertencer”, continuó el actor, recordándose, en los inicios de su trayectoria, haciendo un cásting en el colegio La Salle, cuando tenía once años. “Moito cambiou dende aquela”, explicó, mientras que “outras cousas non cambiaron”. En esta línea, Novas decidió lanzar otra referencia: “Mirade o noso alcalde, por exemplo. Eu debutei como actor en 1999, e el xa estaba. E, cando marchei a Madrid en 2007, tamén estaba”, recordó, bromeando con que, una vez más, “hoxe, aquí está”.

Para Novas, “hai cousas que permanecen inmutables en min, que son esencias na miña vida, e mesmo medraron canto máis lonxe estaba”, como son “o meu amor por Compostela, pola miña familia compostelá, polas xentes e o espírito deste lugar”. Es por ello que más de una vez ha sentido que “a morriña, ese concepto tan usado, nin alcanza para describir a sensación de estar fóra” realizando su carrera. Si bien, explicó, “a miña vida enteira está aquí” y, pese a haberse desplazado a Madrid por su trabajo, “espero poder empadroarme de novo algún día” en Santiago; “iso si”, puntualizó con sorna, “espero que daquela os Concheiros non volvan estar en obras”.

Novas remató su discurso entre agradecimientos, expresando que “non sería quen son sen todo o que aprendín neses lugares”, en donde, anunció alegre, “fixen moitos cómplices de vida, algúns deles presentes aquí hoxe”.