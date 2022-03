Tan solo el 0,5 % del parque móvil de Santiago se adaptaría a la ley climática

La capital gallega cuenta con 7.365 vehículos de más de 25 años y tan solo 341 híbridos y eléctricos, lo que representa un 0,5 % del total. Es evidente que con estas cifras será difícil adaptarse a la nueva ley del cambio climático que, previsiblemente, entrará en vigor el próximo año. En este contexto, la portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, presentó ayer una iniciativa que trasladará al pleno de marzo para saber la planificación del Gobierno local sobre las medidas para contribuir a crear zonas de bajas emisiones y las repercusiones para el vecindario.

“O alcalde quere moverse na ambigüidade calculada, pois sabe que ten que facer iso e cumpre co mínimo, mais Santiago ten que ser vangarda para as políticas de mobilidade”, advirtió la edil.

La ley de cambio climático y transición energética obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a redactar un plan de movilidad urbana sostenible, que en Santiago, afirmó, todavía está sin hacer. Con esto, dijo que lo que propone el Gobierno centra es prohibir la entrada y circulación de aquellos vehículos que no tengan distintivos ECO, CERO o C (híbridos o eléctricos) al centro de las ciudades, de tal manera que los coches y furgonetas que tengan más de quince y ocho años tendrán problemas para transitar por las zonas que se indiquen o tendrán que pagar por entrar en esas áreas.

Desde la perspectiva del BNG, esta ley confunde dos cosas: que las ciudades tienen excesivo tráfico y hay que reducirlo; con la manera de hacerlo, si esta pasa por “fomentar” la desigualdad económica, “porque isto vai agravar as persoas que non poden facer o cambio de vehículos, ademais de favorecer os lobbies dos automóbiles e das eléctricas fronte á poboación que ten dificultades para chegar a fin de mes”.

El origen de esta noticia normativa está vinculada al expediente abierto por la Comisión Europea por la contaminación de Madrid y del área metropolitana de Barcelona. Las ciudades de menos de medio millón de habitantes y, en particular todas las gallegas, no tienen problemas de contaminación atmosférica de relevancia. “Unha vez máis Galicia, neste caso as cidades galegas, van pagar as consecuencias dos problemas xerados en Madrid”, sentencian desde el Bloque.

Así, Goretti Sanmartín expuso ayer en rueda de prensa algunos datos como que en Galicia hay 590.000 vehículos registrados con una edad superior a los 15 años de antigüedad que van a estar afectados, mientras que en Santiago hay 7.365 vehículos con más de 25 años y tan solo hay 341 híbridos y eléctricos, que suponen un 0,5 % del total.

Recordó que el alcalde hizo declaraciones en las que adelantó que la normativa va a aplicarse solo en la almendra de la ciudad histórica, y como está peatonalizada, no va a tener prácticamente repercusión, aunque esto también afectará al personal con furgonetas y clientes de la plaza de abastos, “mais o certo é que a previsión da lei é que vai ampliar as restricións e a peaxe ao conxunto ou a amplas zonas da cidade, con repercusións moi importantes a nivel económico”.

“Para o BNG, este non é modelo que ten lóxica que se implante en Galicia nin en Santiago, xa que apostamos pola redución do tráfico como se aplicou en Pontevedra, que conseguiu numerosos premios internacionais polas medidas adoptadas en canto á mobilidade e accesibilidade, ademais de reducir as emisións de gases en máis dun 75 % e de ser un referente en políticas para a saúde e en seguranza viaria”, indicó.

Así, el BNG formulará una serie de preguntas en el pleno para conocer se tiene prevista el Gobierno local una estimación del que va a significar en el plano económico para el vecindario y empresas compostelanas la adecuación al dispuesto en esta legislación, que implicar la compra de vehículos nuevos en un momento de crisis como el actual. No solo para el año 2023, también para los siguientes años porque la previsión es ampliar a más zonas de la ciudad, incidió.

Otra pregunta será si considera el gobierno local que el establecimiento de zonas de bajas emisiones contenidas en esta ley de cambio climático y transición energética y en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible se corresponden con la realidad gallega y de Santiago de Compostela, en particular.

La interpelación también hace referencia a se ha previsto el gobierno local mantener la idea inicial de restringir el tráfico en la ciudad histórica a los vehículos que no dispongan de la etiqueta correspondiente y/o pagar peaje por circular por ella y cuál es la previsión para la aplicación en todas las fases, no solo en 2023. También preguntará cuando estará el plan de movilidad, cuáles serán los plazos y las previsiones a medio plazo que maneja el gobierno local para establecer las zonas de bajas emisiones.