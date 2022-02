Tanxugueiras, Alba Faro e Fran Sieira acompañan a Xisco Feijoó na sala Capitol

Tras máis de trinta anos recollendo historias, músicas e cancións polas aldeas galegas, o cantante e bailarín Xisco Feijoó actuará esta tarde, ás 20.15 horas, na Sala Capitol, onde presentará o seu primeiro traballo discográfico, Peixe, un proxecto que naceu para ofrecer unha mirada contemporánea sobre a tradición. Para o concerto, o artista acompañarase de oito músicos, dous compañeiros da ETrad, e varios convidados, entre eles Tanxugueiras, Alba Faro e Fran Sieira, que convertirán a sala nunha foliada.

Como xorde este primeiro disco e como definirías Peixe?

Naceu coa intención de ter un proxecto propio. Ao longo de moitos anos colaborei con moitos grupos, pero hai unha década agromou esta idea, que se conformou durante a pandemia. Foron meses nos que atopei un espazo e un tempo para min, para valorar como e con quen quería facer proxecto. Peixe remítenos a un océano, no que os peixes nadan na auga. Eles teñen todas as posibilidades esféricas de movemento, algo que, coido, non temos os humanos. Habitualmente amosamos as cousas que nos unen cos outros para non resultar histriónicos, e ter un fío común. Porén, ocultamos, ás veces dunha forma represiva ou patolóxica, grandísimas virtudes ao considerar que poden ferir ou non ser entendidas. Eu acredito nun peixe nadando en esférico, coa liberdade de poderse mover como queira, e poderse expresar como é cadaquén.

Que se vai a poder ver e escoitar sobre o escenario?

Vaise ver unha familia facendo música. Emoción, sinceridade, forza e proxección da felicidade que supón facer a música que queremos, que nos apetece, e que se pode transmitir de xeito de disfrute e baile. As nosas pezas teñen unha base profundamente tradicional pero actualizada para que a tradición siga na rúa. Neste sentido cómpre salientar o magnífico traballo de Carlos Quintá nos arranxos.

O disco leva un ano na rúa, como foi a súa acollida?

No contexto da pandemia é complexo e, aínda que o disco saíu en xullo, tivemos ocasión de presentalo nalgunhas prazas importantes. E desde o escenario vimos como o público, sentado, gozaba. E arredor dos recintos centos de persoas bailaban e celebraran a nosa música.

Levas máis de dúas décadas sobre os escenarios acompañando a outros, Como estás a vivir esta aventura en solitario?

No caso de Peixe son o cantante, pero sobre o escenario estou coa miña familia. Vivo esta aventura con moita ilusión porque é a música que quero facer, pero a compañía que teño fai que en ningún momento estea só.

E xa colaboraches con Tanxugueiras hai uns meses.

Coñecémonos desde hai moitos anos, de cando Aida Tarrío era alumna de danza de Fran Sieira. A relación continuou no momento que nacen como grupo e asisten ás foliadas. Xa daquela eran unhas guerrilleiras! Pero a conexión real chega no momento no que Fran monta a súa compañía de danza e conta con Aida e conmigo para Entresoños, e esta relación continúa coa proposta para participar en Midas. Co tema Sunha sonoridade máis transgresora e actual, querían darlle protagonismo ao baile e aos traxes tradicionais, e contaron conmigo. E desde esa confianza da amizade, propuxéronme facer o papel de Midas... e atrevinme!

Que opinas do que pasou en Benidorm Fest?

Para min a lectura do festival é que para a música e a tradición galega foi unha marabilla que fosen. A súa participación foi boa para todos, xeraron unha ilusión pola nosa cultura, cunha proxección importantísma, que a día de hoxe segue a estar presente.

Ti tamén fuches xurado do concurso Punta tacón e Vai de Baile na TVG, como lembras ambas as experiencias?

Ser xurado nunca é fácil. No noso caso penso que sempre fomos moi obxectivos, desde un punto de vista de promoción da nosa cultura. Ás veces non foi fácil, iso si, pero paseino moi ben.

Participaches na gravación de discos de Mercedes Peón, Quempallou, Berrogüetto, Kepa Junquera, etc. Que che achegaron?

Foron unhas experiencias alucinantes coma cantante ou bailador, e con case todos eles manteño unha estreita amizade. O certo é que como foron acontecendo co paso dos anos, un non é consciente do que vive ata que mira cara atrás e ve todo o que pasou. Estou moi agradecido por todo o vivido e compartido.

Es mestre na ETrad, coidas que hai interese pola música folk e tradicional?

Hai moitísimo. A ETrad está a ter moito éxito, a pesar do golpe que levou coa pandemia. Aínda así, cada vez as escolas están máis cheas. Cada vez a nosa música está máis na rúa e hai máis demanda de ensino. Iso é moi bo sintoma.

Como xurdiu o proxecto de O Fiadeiro e que logrou?

Naceu a raíz de querer saber qu acontecía e de onde viña a nosa música. Para min falar de O Fiadeiro, do que fun director case 20 anos, é un orgullo absoluto.

¿Qué destacarías da túa etapa en SondeSeu?

É, e segue a ser, un soño. Son o director do coro e fixen coreografías. É unha etapa fermosísima.

E da experiencia co gaiteiro Xosé Manuel Budiño?

Unha experiencia moi bonita; eu de Budiño era gogó! Pasábao moi ben. Unha música transgresora, outras máis achegada e outra máis afastada da tradición. Aprendín moitísimo. Tiven a sorte de viaxar por catro continentes e actuar en todo tipo de escenarios.

Como xurdiu a colaboración con Alasdair Fraser en California?

Alasdair é un home marabilloso, un gran amigo. Un compañeiro o trouxo para un curso, pero eu non sabía que gravara El último mohicano, Piratas del Caribe... A relación foi marabillosa e de seguido comezamos a traballar xuntos para amosar polo mundo adiante a nosa tradición, o noso xeito de interpretación da música tradicional e de conexión entre as persoas. Estivemos en California, en Escocia... e aí seguimos.

Cales son os teus proxectos máis inmediatos e en que estás a traballar agora?

Polo de agora, continuar coas miñas aulas e o meu proxecto musical. Gustaríame tamén retornar co espectáculo Demente, da Compañía Fran Sieira. Ademais, estou traballando con grupo interdisciplinar de aqui de Galicia nun novo espectáculo marabilloso que nace dunha alianza entre todos os centros e entidades galegas de Cataluña. Queren renderlle homenaxe aos seus maiores. Vai ser moi especial.

Qué te gustaría conseguir con Peixe?

Gozar. Poder viaxar e levar a nosa música por diferentes lugares e, sobre todo, deixar o meu gran de area cun estilo diferente no marco da música galega. En definitiva, quero conseguir ser Peixe. Todo o que quero contar neste disco, que me sirva a min tamén como terapia.