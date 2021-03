Tapería Castelao no resiste a la crisis y echa el cierre en la rúa Nova de Abaixo

Santiago. Se trata de uno de los numerosos establecimientos hosteleros compostelanos que no han conseguido resistir a la crisis económica y social provocada por el coronavirus. Tapería Castelao, situada en la rúa Nova de Abaixo, en pleno Ensanche compostelano, se despide, echa el cierre. Y lo hace con un comunicado en el que explica sus motivos: ”Despois de trece anos, tomamos a decisión de cederlle o negocio aos xestores políticos, xa que, son os únicos capaces de que un restaurante sea rentable, con cero ingresos, e facendo frente as obrigas fiscais, sociais, suministros, etc.”, señalan desde el negocio de restauración.

“Damos as gracias a todas as persoas que nos apoiaron e axudaron neste longo camiño. Tras estes anos, moitos clientes pasaron a ser amigos. Celebramos as vosas alegrías e choramos as vosas penas, este choio é impresionante”, añaden.

Así, apuntan sus responsables en el comunicado, “marchamos en silencio, sin festexos, ca sensación no corpo de impotencia, enfado, estupefacción... de ver como se tira directamente ao lixo un sector fundamental para Compostela e importantísimo para o resto do país”.